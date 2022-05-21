【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民

俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，大批民眾出走烏克蘭成長難民，當部分成功抵達英國。英國媒體報稱，英國王室成員秘密地開始住所，收留烏克蘭難民。王室未有承認消息，僅指王室成員正尋找方法協助難民。

【英國王室】英女王11歲絕密信曝光 稚嫩字跡賀父登基 【下一頁】

多家英國媒體報稱，部分王室成員了解到烏克蘭難民的處境後，決心要為他們做一點事情。據悉，部分成員開放住宅供烏克蘭難民居住，但消息人士指有關王室成員希望不要公開他們接收烏克蘭難民。

白金漢宮發言人向英國太陽報表示，王室正尋找多種方法為烏克蘭難民提供實際幫助及支持，未有回應是否有成員開放住宅表收難民。

【英國王室】驚喜現身揭幕新地鐵線路 英女王親試增值英版「八達通」 【下一頁】

英女王早在3月時已被揭露，向支持烏克蘭難民的慈善團體捐出「大額捐款」。王儲查王斯（Prince Charles）亦在訪問加拿大期間，與妻子卡米拉一同接見當地烏克蘭社區人士。

現時約5.4萬名烏克蘭難民經英國政府計畫抵達當地，包括政治人物﹑名人﹑商界領袖及一般民眾在內的英國社會提供約600萬間房屋，協助接收烏克蘭難民。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培