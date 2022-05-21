【Windows 11】Microsoft 升級 Android子系統　向用戶提供新功能

▲ Windows 11提供Android子系統將升級到12.1版本。(微軟圖片)

Microsoft(微軟)直接為Windows 11提供Android子系統，讓不少用戶及開發者工作時更靈活，該公司Windows Insiders程式團隊就宣布子系統會升級至Android 12.1，相信可讓開發者更容易測試新的應用。

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雖然現時仍只有美國地區用戶才可直接在Windows上的Amazon Store上下載Android App，但微軟似乎仍積極應對這個用戶需求，其Windows Insiders 程式團隊發表博文宣布Windows 11上發布適用於Android的Windows子系統會有更新，用戶可從該公司的Dev Channel 中的 Windows Insiders 開始下載最新版本（2204.40000.15.0）。

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更新除了升級到 Android 12.1外，該團隊宣布子系統的新功能還包括可遙距診斷數據，開發者亦可透過Windows 11直接連網到相同網絡中其他設備，例如透過網絡揚聲器播放音樂，或使用兼容的Android應用設置攝像頭或其他智能家居設備，不過團隊亦表示，今次升級可能令部份應用在子系統上無法執行，用戶及開發者都需留意。

記者：彭振濠

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