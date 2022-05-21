  • 31°C
香港時間 : 2022521日 (六) 14:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Windows 11】Microsoft 升級 Android子系統　向用戶提供新功能

科技 13:30 2022/05/21

分享：

分享：

Windows 11提供Android子系統將升級到12.1版本。(微軟圖片)

Microsoft(微軟)直接為Windows 11提供Android子系統，讓不少用戶及開發者工作時更靈活，該公司Windows Insiders程式團隊就宣布子系統會升級至Android 12.1，相信可讓開發者更容易測試新的應用。

【安全模式】Snapchat研家長控制功能　可查看過去7日聊天紀錄

雖然現時仍只有美國地區用戶才可直接在Windows上的Amazon Store上下載Android App，但微軟似乎仍積極應對這個用戶需求，其Windows Insiders 程式團隊發表博文宣布Windows 11上發布適用於Android的Windows子系統會有更新，用戶可從該公司的Dev Channel 中的 Windows Insiders 開始下載最新版本（2204.40000.15.0）。

【企業責任】Amazon助印度社區小店拓客源　推數碼轉型「Smart Commerce」計畫

更新除了升級到 Android 12.1外，該團隊宣布子系統的新功能還包括可遙距診斷數據，開發者亦可透過Windows 11直接連網到相同網絡中其他設備，例如透過網絡揚聲器播放音樂，或使用兼容的Android應用設置攝像頭或其他智能家居設備，不過團隊亦表示，今次升級可能令部份應用在子系統上無法執行，用戶及開發者都需留意。

記者：彭振濠

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄
2022/05/06
【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄
【創新應用】微軟夥Volkswagen解決感測器問題　開發HoloLens 2新功能
2022/05/09
【創新應用】微軟夥Volkswagen解決感測器問題　開發HoloLens 2新功能
【無障礙科技】微軟推出Adaptive Accessories系列　自定配件方便用家
2022/05/12
【無障礙科技】微軟推出Adaptive Accessories系列　自定配件方便用家
【Microsoft】IE瀏覽器下月起停用　微軟呼籲用戶提前部署
2022/05/16
【Microsoft】IE瀏覽器下月起停用　微軟呼籲用戶提前部署

你可能感興趣

【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄
12:00 2022/05/06
【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄
【創新應用】微軟夥Volkswagen解決感測器問題　開發HoloLens 2新功能
18:20 2022/05/09
【創新應用】微軟夥Volkswagen解決感測器問題　開發HoloLens 2新功能
【無障礙科技】微軟推出Adaptive Accessories系列　自定配件方便用家
17:19 2022/05/12
【無障礙科技】微軟推出Adaptive Accessories系列　自定配件方便用家
手機Apps 移動裝置 科技產品 智能家居 Microsoft 美國 Amazon Android

下一篇文章

【手機芯片】Qualcomm 新一代Snapdragon　16廠商採用推新手機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【蘋果AirPods】AirPods Pro 2料6月發表　外媒爆新一代無線耳機將加價
【蘋果AirPods】AirPods Pro 2料6月發表　外媒爆新一代無線耳機將加價
【智能購物車】前Amazon工程師成立初創　推自助結賬購物車
【智能購物車】前Amazon工程師成立初創　推自助結賬購物車
【俄烏戰爭】荷蘭企業開發無人機配備鼓彈匣　支援烏克蘭
【俄烏戰爭】荷蘭企業開發無人機配備鼓彈匣　支援烏克蘭
【黑科技】美企研隱形眼鏡式電腦屏幕　已進入測試階段
【黑科技】美企研隱形眼鏡式電腦屏幕　已進入測試階段
【電動車】Tesla Model S車禍三人死亡　疑與自動駕駛系統失靈有關？
【電動車】Tesla Model S車禍三人死亡　疑與自動駕駛系統失靈有關？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款