【疫苗接種】18至59歲未曾受感染人士 即日起可領取「即日籌」接種第4劑新冠疫苗

政府今日（21日）宣布未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，無論之前是接種科興或復必泰疫苗，均可由即日起選擇接種第4劑新冠疫苗。

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由於網上預約系統正進行更新，由今日至5月25日，合資格接種第4劑新冠疫苗的市民，可前往各社區疫苗接種中心（位於私家醫院或禮頓中心衛星社區疫苗接種中心除外）或公立醫院新冠疫苗接種站，領取「即日籌」接種疫苗。由5月26日上午8時開始，市民可透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站預約接種服務。

政府指出，選擇接種第四劑新冠疫苗的18至59歲人士需留意，因應專家建議，接種第4劑的時間須與第4劑相距最少6個月。至於該年齡組別的康復者，在完成接種第2劑疫苗或康復後6個月（以較後者為準），現在也可以接種第3劑疫苗。

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政府發言人表示：「專家認為接種第4劑新冠疫苗或能對較年輕的成年人提供短暫的額外保護，以預防感染和出現病徵。部分市民可能因個人需要，例如海外升學或為符合到海外旅遊的規定，而欲接種第4劑疫苗。另外，對新冠病毒有較高暴露風險的人士（包括醫療機構、安老或殘疾人士院舍工作的員工），或在工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病毒的員工（例如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作的人員），亦可選擇接種。至於60歲或以上人士，在4月上旬已可選擇接種第4劑疫苗。」

除了26間社區疫苗接種中心和13間公立醫院新冠疫苗接種站外，市民也可選擇到醫院管理局43間指定普通科門診診所、逾千提供科興疫苗接種服務的私家醫生和診所，以及75間提供復必泰疫苗的私營醫護機構服務地點等，免費接種疫苗。

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責任編輯：嚴浩文