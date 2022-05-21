  • 30°C
香港時間 : 2022521日 (六) 12:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【主權債務】斯里蘭卡主權債務死線已過　成本世紀首個亞太主權違約國

股市 12:27 2022/05/21

分享：

分享：

斯里蘭卡主權債務死線已過　成本世紀首個亞太主權違約國

評級機構穆迪表示，斯里蘭卡央行已經證實該國錯過償還外債的最後期限，確實已經出現債務違約情況，成為本世紀以來首個亞洲主權違約國。

斯里蘭卡政府有兩筆境外債務需要在今年4月18日支付合共7800萬美元的利息，這兩筆利息償還的30日寬限期已經屆滿，斯里蘭卡正式確認債務違約。而斯里蘭卡央行行長Nandalal Weerasinghe早前已經預告未能在到期前支付利息。在寬限期過後，Nandalal Weerasinghe指，斯里蘭卡的立場非常明確，在未進行債務重組前，其無法償還有關的債務利息。

而穆迪在4月18日已經下調斯里蘭卡的長期信用評級，由「Caa2」降為「Ca」。標普亦下調斯里蘭卡長期主權信用評級，由「CC」下調至「SD」（選擇性違約）。

據悉，斯里蘭卡目前正與國際貨幣基金組織（IMF）商討援助，尋求就救助方案達成協議。聯合國今日指，目前暫未收到斯里蘭卡的官方求助，會盡可能提供幫助。

對上一個被穆迪點名的亞洲主權債務違約國家是1999年的巴基斯坦，當年印度與巴基斯坦正就克什米爾的領土問題發生武裝衝突，其後巴基斯坦國內軍事政變。

相關文章：【全球債務】標普報告：今年全球主權債務將達10.4萬億美元　較疫情前高出近三分之一

債券 地緣政治 穆迪 評級機構 亞太 軍事 克什米爾 巴基斯坦 國際貨幣基金組織 印度

下一篇文章

【互聯網裁員潮】騰訊700據報再擴大裁員範圍　遊戲業務裁員一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指季檢】恒指季檢揭盅　中芯、東方海外、中升、中國宏橋染藍　剔走瑞聲
【恒指季檢】恒指季檢揭盅　中芯、東方海外、中升、中國宏橋染藍　剔走瑞聲
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【恒指夜期+ADR】夜期跌302點　阿里巴巴美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌302點　阿里巴巴美股低港3%（不斷更新）
【美股焦點】對冲基金沽空GME敗陣散戶　Melvin Capital宣布關閉基金
【美股焦點】對冲基金沽空GME敗陣散戶　Melvin Capital宣布關閉基金
【美股收市】道指瀉逾600點後轉升 10年債息跌穿2.8厘
【美股收市】道指瀉逾600點後轉升 10年債息跌穿2.8厘
【烏克蘭戰爭】俄羅斯盧布擺脫浩劫　官方滙價重返打仗前
【烏克蘭戰爭】俄羅斯盧布擺脫浩劫　官方滙價重返打仗前
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款