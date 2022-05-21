【主權債務】斯里蘭卡主權債務死線已過　成本世紀首個亞太主權違約國

▲ 斯里蘭卡主權債務死線已過 成本世紀首個亞太主權違約國

評級機構穆迪表示，斯里蘭卡央行已經證實該國錯過償還外債的最後期限，確實已經出現債務違約情況，成為本世紀以來首個亞洲主權違約國。

斯里蘭卡政府有兩筆境外債務需要在今年4月18日支付合共7800萬美元的利息，這兩筆利息償還的30日寬限期已經屆滿，斯里蘭卡正式確認債務違約。而斯里蘭卡央行行長Nandalal Weerasinghe早前已經預告未能在到期前支付利息。在寬限期過後，Nandalal Weerasinghe指，斯里蘭卡的立場非常明確，在未進行債務重組前，其無法償還有關的債務利息。

而穆迪在4月18日已經下調斯里蘭卡的長期信用評級，由「Caa2」降為「Ca」。標普亦下調斯里蘭卡長期主權信用評級，由「CC」下調至「SD」（選擇性違約）。

據悉，斯里蘭卡目前正與國際貨幣基金組織（IMF）商討援助，尋求就救助方案達成協議。聯合國今日指，目前暫未收到斯里蘭卡的官方求助，會盡可能提供幫助。

對上一個被穆迪點名的亞洲主權債務違約國家是1999年的巴基斯坦，當年印度與巴基斯坦正就克什米爾的領土問題發生武裝衝突，其後巴基斯坦國內軍事政變。

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