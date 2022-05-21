【猴痘症】歐洲驚爆過百例 世衛緊急會議商討

全球多國近日發現猴痘症個案，情況逐漸惹起關注。歐洲多達9個國家出現過百宗猴痘症確認或疑似個案，世界衛生組織召開緊急會議，商討似乎日益嚴峻的猴痘症疫情。世衛官員認為，猴痘症恐在未來數月肆虐當地。

歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案 【下一頁】

西班牙周五（20日）公布新增24宗個案，主要來自首都馬德里地區。當地政府懷疑猴痘症與桑拿有關，已關閉相關設施。德國﹑法國及比利時同日發現首例，德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）指出，猴痘症已成流行病，但認為情況不會長期維持。

世衛同日亦召開緊急會議，商討現時全球猴痘症狀況。世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）憂慮，當夏天來臨時更多人參與派對或節慶活動，歐洲可能出現猴痘症疫情爆發。

西班牙內閣通過有薪生理假法案 女性每月最少享3日假 【下一頁】

現時歐洲為猴痘症重災區，多達9個國家出現案例，另外美國﹑加拿大及澳洲亦有個案。以色列有醫院發現一名剛從西歐國家抵達的病人出現猴痘症症狀。

猴痘症最初在猴子身上發現，通常透過親密接觸傳染，而且甚少在非洲以外地區廣泛傳播。克魯格形容，近來在歐美地區發現的大規模案例屬「非典型」。世衛表示正在調查，指不少個案涉及曾與男性發生性行為，或患者為同性戀者或雙性戀者。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培