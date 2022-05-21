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【手機芯片】Qualcomm 新一代Snapdragon　16廠商採用推新手機

科技 11:49 2022/05/21

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新一波智能手機芯片又開始出動，廠商高通(Qualcomm)宣布推出其最新Snapdragon 8+ Gen 1和Snapdragon 7 Gen 1芯片，針對下一代智能手機市場。Snapdragon 8+是高通的旗艦平台 Snapdragon 8+，針對高端智能手機，可提供更高效能，合作廠商包括華碩、小米等，產品預計今年第3季會上市。

【建築科技】混合實境與擴增實境 + BIM　虛擬實境建未來

高通宣布推出新一代智能手機芯片Snapdragon 8+ Gen 1 ，可見是前代Snapdragon 8 Gen 1的升級，採用4nm製程，該公司亦宣布包括華碩 ROG、黑鯊、榮耀、iQOO、聯想、Motorola、Nubia、OnePlus、OPPO、OSOM、realme、RedMagic、Redmi、vivo、小米及中興都會採用該新芯片，手機產品預計會在今年第3季上市。

【智能電視】TCL旗艦Mini LED 8K電視　規格畫質升級75吋售$79,800元

效能提升方面，Snapdragon 8+ Gen 1 的處理器會比上代提升10%，電力節省方面亦會提升30%，另外，針對圖像處理單元(GPU)的能力會有10%的增長，用了第7代人工智能引擎後，該Snapdragon 8+ Gen 1相關能力亦提升兩成。

記者：彭振濠

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