【烏克蘭戰爭】俄稱佔領馬里烏波爾鑄鐵廠 最後守軍投降

俄羅斯已包圍烏克蘭東南部城市馬里烏波爾多時，惟一直未有攻下當地的鑄鐵廠。俄羅斯日前聲稱，已完全佔領鑄鐵廠，最後的烏克蘭守軍已經投降，結束長達3個月的包圍戰。

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俄羅斯國防部周五（20日）聲稱，俄軍已完全控制馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠地下的軍事設備，內部的共 2,439名烏克蘭軍士兵投降。國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）向總統普京（Vladimir Putin）表示，已解放馬里烏波爾及鑄鐵廠。

國防部亦公布影片，顯示投降的烏軍排成列靠近在廠外的俄軍，並告知其個人資料，投降者中包括烏軍36海軍部隊指揮官Sergei Volynsky。

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克里姆林官發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，投降烏軍會按國際標準接受戰俘待遇。但有高層俄軍官員透露，投降烏軍可能會接受戰爭罪行審判，甚至可能被處決。

烏克蘭尚未確認消息，若馬里烏波爾鑄鐵廠守軍已投降，代表烏克蘭在馬里烏波爾已失去最後據點。

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責任編輯：吳漢培