【澳洲大選】開始點票 或出現懸峙國會（第二版）

澳洲舉行國會選舉，周六（21日）已開始投票，決定共151席國會議員及下任總統人選。根據最新民調顯示，工黨領先優勢收窄，但大有可能出現懸峙國會的形勢。澳洲東岸票站已關閉，大城市之一悉尼開始點票。

（第二版更新悉尼開始點票）

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在野黨工黨在選前民調中一直領先執政聯盟，而且優勢明顯。但經過6周競選宣傳後，最新民調中工黨優勢收窄，僅領先6個百分點。投票已在周六早上8時開始，票站將在當地時間晚上6時關閉。

澳洲東岸投票時間屆滿，票站陸續關閉，大城市之一的悉尼有票站開始點票。為做好防疫，今年當局選擇在多個小中心點票，避免疫情傳播。

工黨與執政聯盟分別選前最後舉行競選宣傳拉票，主力聚焦在生活成本上升﹑氣候變化﹑國家安全及國內團結等。現總理莫里森（Scoot Morrisson）強調自己為澳洲帶來史上最低失誤率，反指工黨政綱會加劇通脹。

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工黨則加緊針對通貨膨脹及薪資增長停滯問題。率領工黨的艾博年（Anthony Albanese）受訪時表示，澳洲民眾生活困苦，但現任政府並未有太大作為，澳洲難以再承受多3年現屆政府的執政。

投票初步結果估計在當地時間傍晚出爐，但澳洲選舉委員會表明，一旦選情緊湊，最終結果有待清點約300萬郵寄選票後再可能有最終結果。

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責任編輯：吳漢培