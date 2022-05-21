  • 28°C
香港時間 : 2022521日 (六) 11:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳洲大選】投票開始 或出現懸持國會

環球政治 10:43 2022/05/21

分享：

分享：

澳洲舉行國會選舉，周六（21日）已開始投票，決定共151席國會議員及下任總統人選。根據最新民調顯示，工黨領先優勢收窄，但大有可能出現懸持國會的形勢。

【澳洲大選】聚焦生活成本危機 民調指在野工黨領先 【下一頁】

在野黨工黨在選前民調中一直領先執政聯盟，而且優勢明顯。但經過6周競選宣傳後，最新民調中工黨優勢收窄，僅領先6個百分點。投票已在周六早上8時開始，票站將在當地時間晚上6時關閉。

工黨與執政聯盟分別選前最後舉行競選宣傳拉票，主力聚焦在生活成本上升﹑氣候變化﹑國家安全及國內團結等。現總理莫里森（Scoot Morrisson）強調自己為澳洲帶來史上最低失誤率，反指工黨政綱會加劇通脹。

【移民澳洲】莫里森擬准用公積金買樓 助首置客上車 【下一頁】

工黨則加緊針對通貨膨脹及薪資增長停滯問題。率領工黨的艾博年（Anthony Albanese）受訪時表示，澳洲民眾生活困苦，但現任政府並未有太大作為，澳洲難以再承受多3年現屆政府的執政。

投票初步結果估計在當地時間傍晚出爐，但澳洲選舉委員會表明，一旦選情緊湊，最終結果有待清點約300萬郵寄選票後再可能有最終結果。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？
今日
英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？
FDA拒禁快餐常見塑化劑 環保組織轟決定魯莽
今日
FDA拒禁快餐常見塑化劑 環保組織轟決定魯莽
倫敦某十字路口設鏡頭捉違例車 3年收1.5億罰款
2022/05/20
倫敦某十字路口設鏡頭捉違例車 3年收1.5億罰款
新加坡採臉部識別技術 旅客最快今年免護照出境
2022/05/20
新加坡採臉部識別技術 旅客最快今年免護照出境
英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對
2022/05/20
英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對

你可能感興趣

英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？
今日 08:05
英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？
FDA拒禁快餐常見塑化劑 環保組織轟決定魯莽
今日 09:05
FDA拒禁快餐常見塑化劑 環保組織轟決定魯莽
倫敦某十字路口設鏡頭捉違例車 3年收1.5億罰款
18:11 2022/05/20
倫敦某十字路口設鏡頭捉違例車 3年收1.5億罰款
選舉 地緣政治 澳洲 莫里森 通脹

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄稱完全佔領馬里烏波爾鑄鐵廠 哈爾科夫文化中心夷為平地（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬斯克遭空姐指控性騷擾 露體兼要求做色情按摩
馬斯克遭空姐指控性騷擾 露體兼要求做色情按摩
歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案
歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案
睇醫生喊被多收300元 美國女子賬單惹熱議
睇醫生喊被多收300元 美國女子賬單惹熱議
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】俄稱完全佔領馬里烏波爾鑄鐵廠 哈爾科夫文化中心夷為平地（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄稱完全佔領馬里烏波爾鑄鐵廠 哈爾科夫文化中心夷為平地（不斷更新）
【尊尼狄普誹謗案】美女律師尖銳質問 逼Amber Heard埋牆
【尊尼狄普誹謗案】美女律師尖銳質問 逼Amber Heard埋牆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款