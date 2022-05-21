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【澳洲大選】投票開始 或出現懸峙國會

環球政治 10:43 2022/05/21

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澳洲舉行國會選舉，周六（21日）已開始投票，決定共151席國會議員及下任總統人選。根據最新民調顯示，工黨領先優勢收窄，但大有可能出現懸峙國會的形勢。

【澳洲大選】聚焦生活成本危機 民調指在野工黨領先 【下一頁】

在野黨工黨在選前民調中一直領先執政聯盟，而且優勢明顯。但經過6周競選宣傳後，最新民調中工黨優勢收窄，僅領先6個百分點。投票已在周六早上8時開始，票站將在當地時間晚上6時關閉。

工黨與執政聯盟分別選前最後舉行競選宣傳拉票，主力聚焦在生活成本上升﹑氣候變化﹑國家安全及國內團結等。現總理莫里森（Scoot Morrisson）強調自己為澳洲帶來史上最低失誤率，反指工黨政綱會加劇通脹。

【移民澳洲】莫里森擬准用公積金買樓 助首置客上車 【下一頁】

工黨則加緊針對通貨膨脹及薪資增長停滯問題。率領工黨的艾博年（Anthony Albanese）受訪時表示，澳洲民眾生活困苦，但現任政府並未有太大作為，澳洲難以再承受多3年現屆政府的執政。

投票初步結果估計在當地時間傍晚出爐，但澳洲選舉委員會表明，一旦選情緊湊，最終結果有待清點約300萬郵寄選票後再可能有最終結果。

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責任編輯：吳漢培

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