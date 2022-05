【夢想本應翱翔@iM網欄】英國小子夥拍內地減碳專家創業　奪JUMPSTARTER可持續發展大獎

要解決全球氣候暖化問題,減少二氧化碳排放是關鍵一步。近年全球各地政府及企業都想方設法從源頭著手減少碳排放。英國年輕人David Izikowitz就夥拍於中英等地從事減碳研究多年的李佳教授創辦初創公司Carbon Infinity(無盡碳索),研發可應用於多種場景的「吸碳機」,並將二氧化碳轉化為原料再利用。該初創最近獲得由阿里巴巴香港創業者基金主辦的創業比賽「JUMPSTARTER 2022」可持續發展大獎。

2019年創辦的Carbon Infinity利用「直接空氣捕獲(Direct Air Capture,簡稱DAC)」技術,透過模塊化設備及其特殊吸附材料,吸收過濾已排放至空氣中的二氧化碳,並正研發技術將收集到的二氧化碳長久儲存,再次利用,例如製成石化產品作為燃料。若能將吸碳設備規模化,便能達致大範圍的碳消除效果,再將二氧化碳循環利用,有望達致真正的「碳中和」,實踐「淨負碳經濟」。

Carbon Infinity的誕生,源於David就讀上海交通大學旗下中英國際低碳學院(與愛丁堡大學等英國高校合作辦學)碩士課程時,認識了其導師、「碳捕集」專家李佳教授。現任低碳學院副教授的李佳持有英國帝國理工學院機械工程系博士學位,自2005年開始便從事碳捕集及封存(carbon capture and storage)領域的研究,並曾在內地及蘇格蘭參與相關設施的建設。她亦是香港科技大學江門雙碳實驗室專家團隊成員。

二次創業 重返校園研環境工程

2018年,畢業於英國華威大學會計金融系的David 剛退出自己創辦的教育初創,偶然讀到由聯合國政府氣候變化專門委員會發佈的《全球升溫1.5ºC特別報告》——提出需將全球氣溫升幅控制在1.5攝氏度內,呼籲政府加大力度減碳,「該報告警醒了我,減碳迫在眉睫。」

David對氣候領域產生濃厚興趣,並閱讀大量資料,有感「碳清除(carbon dioxide removal(CDR )」是一個新興產業,他萌生創業念頭。「但我意識到自己沒有相關技術背景,應重返學校學習。」最終決定入讀上海交大中英國際低碳學院環境工程碩士課程。

師徒互補長短 研可負擔吸碳裝置

李教授笑言:「每週和David會面時,他都嘗試說服我,指我過去從事碳捕集的區域多在大型固定的碳排放場所(如煉油廠、電廠等),而未來『負碳排(negative carbon emission)』應可透過在任何場所捕集二氧化碳來實現,例如沙漠、森林、建築等,可有無數的應用場景。」她最終被打動。

David指,「這是一個高科技行業和科學範疇,我必須跟Jia(李教授)這樣的專家合作,才能達到吸碳及商業化的目標。」李教授指,這項技術本身是她熟悉的領域,只需針對碳濃度不同的場所,設計出產品,但在將技術商業化及營銷方面,David則更有經驗。

師徒兩人合作無間,因有共同目標。David說:「我們的驅動力來自想為解決每年400億噸的淨碳排放出一分力。我視之為可以經營一輩子的事業。」而促使李教授一直從事氣候科學的原因,是為了子女。她說:「我自問有必要給他們提供一個環境,像我小時候熟悉的良好環境,可惜將來孩子們可能無法看到真正的北極熊了。」

「碳捕集」專家:還子女良好氣候環境

李教授續指,雖然二氧化碳只在空氣成份中佔0.04%, 從空氣中抽走二氧化碳,聽起來好像作用不大,但若考慮到減低空氣中二氧化碳濃度的潛在好處,就會明白那已是向前走了一大步。「我們的原意是提供低成本的吸碳裝置,讓它可應用在不同地方。當周圍都有人在使用這個裝置,我們離減碳目標就不遠了。」

Carbon Infinity的目標客戶為願意支付費用而減碳的機構,例如甲級寫字樓、高端商場等。李教授舉例,當二氧化碳於空氣的濃度過高時,會令人昏昏欲睡及影響專注力,置身於二氧化碳濃度較低的地方,將有助提升生產效益。該公司產品適用於寫字樓、或對生活環境有要求的家居,「正如現時我們因疫情需留在家中,為免受感染而不能打開窗戶以致室內空氣變差,這都是我們希望可以解決的。」

港科研重實用性 英看長遠發展

李教授曾在內地、香港及英國大學任職,筆者問她對各地科研環境的看法。她指,香港的大學更重視產品的實用性及廣泛應用,而英國或內地的大學則看重研究結果能否帶來結構性的改革,看長遠的效果。「英國重視10至20年後的發展和改變現狀的技術,而香港較著重短期的影響力或改造能力、利潤和銷售等。」

她認為,香港是不斷創新的城市,並以「快」見稱,例如研發產品或二至五年就能見到效果,著重實用性。英國或五年仍集中研發同一產品,較為長線發展。

作為一位五個孩子的母親、學者及女性創業家,李教授認為無需刻意強調性別差異,無論從事何種工作,都會有這樣的挑戰,能夠平衡固然非常好,若是不行,也沒有必要強求,就做好自己最喜歡的,在當下最能點燃夢想的事情,合理分配時間;而創業亦不應受限於年齡,不論任何年齡,都應對世界抱有好奇之心並勇於嘗試,三思過後便應坐言起行。

筆者期待這對師徒拍檔,未來繼續結合科技力量,為減碳提供可行的解決方案。

作者 _ 周駱美琪( Cindy )

周駱美琪 (Cindy) 自 2015 年起擔任阿里巴巴香港創業者 基金執行董事。

