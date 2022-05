【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】純天然可染髮 原材來自植物的Henna

這日聽到屋外,傳來一下又,一下「揼揼聲」,好奇心走出外面看看。穆罕默德的媽媽,妹妹和大嫂坐在屋外,看見她們好似忙着,媽媽從乾葉子取走幼樹支,大嫂則將乾葉子一吓一吓揼成粉末。

疑惑地問媽媽這是甚麼?經她解釋,原來乾葉子從城外買回來的,磨成粉末後,是Henna 手繪的顏料,是天然顏料並不會傷害皮膚,雖然葉子是綠色,但畫到皮膚上變成一層深褐色顏料,待乾透剝掉後會呈現淡橘紅色,顏色隨著時間會加深為深褐色。

但有日看見Fatima 及Naima 2個小女孩的頭髮塗上一些泥土,我笑問這是甚麼?不說不知,這是Henna颜料,她們將顏料當成天然染髮液,塗在髮色上待乾後清洗(時間越耐越好),便擁有深褐色的髮絲,Fatima 說,她們一般一兩天後才清洗,效果更佳。

回想初見這2個小女孩已擁有深褐色的髮絲,非常美麗,原來也是後天加工。

而這些纯天然染髮液,也使我感興趣想嘗試;穆罕默德代轉告Fatima 幫忙。

翌日中午,Fatima及她媽媽2人幫忙染髮,她說,待晚飯後已可清洗。

這次天然染髮感覺自然,染色的效果不錯,若自己能等耐些時間先清洗頭髮,可能髮絲上色更佳。

▼ 點擊圖片放大 +2

作者 _Apple ( 陳偉嫦)簡介:

熱愛旅遊的港女,遊遍半個地球,最後在北非摩洛哥遇上另一半,細談港女在當地的趣事。

Facebook :蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

