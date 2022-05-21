【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】純天然可染髮 原材來自植物的Henna

這日聽到屋外，傳來一下又，一下「揼揼聲」，好奇心走出外面看看。穆罕默德的媽媽，妹妹和大嫂坐在屋外，看見她們好似忙着，媽媽從乾葉子取走幼樹支，大嫂則將乾葉子一吓一吓揼成粉末。

疑惑地問媽媽這是甚麼？經她解釋，原來乾葉子從城外買回來的，磨成粉末後，是Henna 手繪的顏料，是天然顏料並不會傷害皮膚，雖然葉子是綠色，但畫到皮膚上變成一層深褐色顏料，待乾透剝掉後會呈現淡橘紅色，顏色隨著時間會加深為深褐色。

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但有日看見Fatima 及Naima 2個小女孩的頭髮塗上一些泥土，我笑問這是甚麼？不說不知，這是Henna颜料，她們將顏料當成天然染髮液，塗在髮色上待乾後清洗(時間越耐越好)，便擁有深褐色的髮絲，Fatima 說，她們一般一兩天後才清洗，效果更佳。

回想初見這2個小女孩已擁有深褐色的髮絲，非常美麗，原來也是後天加工。

而這些纯天然染髮液，也使我感興趣想嘗試；穆罕默德代轉告Fatima 幫忙。

翌日中午，Fatima及她媽媽2人幫忙染髮，她說，待晚飯後已可清洗。

這次天然染髮感覺自然，染色的效果不錯，若自己能等耐些時間先清洗頭髮，可能髮絲上色更佳。

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作者 _Apple ( 陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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