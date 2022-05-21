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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】小眾文化？ 國潮.漢服.經濟

名人薈萃 10:17 2022/05/21

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上一篇文章談到首店經濟的重要性，根據統計，2021年在北京落戶的901間首店之中，中國本土品牌佔總數的85％ ，這也反映了中國品牌經已悄悄地成為內地消費者的主要購買對象。事實上，國潮消費佔據經濟的位置越來越重，這是大多數國民對自己的文化藝術等軟實力的自信表現。


「國潮」一詞十年來的關注度上升了五倍多，這五年來中國品牌搜索熱度佔總數由45％提升至75％。根據「2020中國消費品牌發展報告」，2019年中國品牌在網絡銷售佔72％。國潮，是一個很宏觀的概念，如果要選一個有文化代表性的例子，那應該可以是漢服了。


記得以前到日本賞櫻、賞楓，看見女仕們穿上和服在花海中拍照、打卡，畫面特別優美雅緻。那時候心想，怎麼沒有中國人穿上古裝上街？想不到現在內地興起賞花風尚，到處一望無際的花海，俊男美女打扮成古代才子佳人，真的又詩意又浪漫。

女孩子穿上漢服拍照留念成為時尚

在開花的季節穿上漢服賞花成為潮流


資料顯示 ，2018年漢服產業規模達到近11億人民幣（下同），購買漢服的人裙上升了92％。漢服消費人數約有200百萬人。2019年，在淘寶上的漢服消售額更達到20億元人民幣。


根據一項「2020漢服消費趨勢洞察報告」，漢服市場規模已是63.6億元，內地漢服潛在消費者高達4.15億。到了2021，漢服市場規模更增至105億。購買者多達600多萬，他們目的有些是旅遊拍照，也有是上班時穿著，當中大都是學生或年輕人。接近一半的消費者花費600多元人民幣在佩飾方面。所以連配飾產業，如項鏈、瓔珞、香囊、荷包等也受到歡迎。

 

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢


例舉這些數字並不是說香港也要學內地，不喜歡漢服的也不必勉強。但既然未來政府的架構內增設了文化體育及旅遊局，正如候任行政長官人選李家超所說「會塑造香港為文化之都，推動多元創意經濟發展。」「這既是國際的也是大灣區的文化之都，香港已定位發展成為中外文藝交流中心」，那麼，香港這個文化之都，中西文化中心，就不能對內地的文化藝術風潮視若無睹。


2017年全球漢服文化社團大約有1300多個，到了2019年已超過2000個，增加了46％，在日本、韓國以至美國，都有漢服文化社，可見漢服文化已逐步走向世界。


香港的漢服文化屬於小眾，也沒有花海配合，不過，這並不代表香港沒有滙聚文化的動力，將於今年七月開幕的香港故宮文化博物館會是一個很好的契機。
 

 

作者_洪捷簡介：
女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。20194月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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