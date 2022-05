【Mosaic慢慢砌@iM網欄】小眾文化？ 國潮.漢服.經濟

上一篇文章談到首店經濟的重要性,根據統計,2021年在北京落戶的901間首店之中,中國本土品牌佔總數的85% ,這也反映了中國品牌經已悄悄地成為內地消費者的主要購買對象。事實上,國潮消費佔據經濟的位置越來越重,這是大多數國民對自己的文化藝術等軟實力的自信表現。



「國潮」一詞十年來的關注度上升了五倍多,這五年來中國品牌搜索熱度佔總數由45%提升至75%。根據「2020中國消費品牌發展報告」,2019年中國品牌在網絡銷售佔72%。國潮,是一個很宏觀的概念,如果要選一個有文化代表性的例子,那應該可以是漢服了。



記得以前到日本賞櫻、賞楓,看見女仕們穿上和服在花海中拍照、打卡,畫面特別優美雅緻。那時候心想,怎麼沒有中國人穿上古裝上街?想不到現在內地興起賞花風尚,到處一望無際的花海,俊男美女打扮成古代才子佳人,真的又詩意又浪漫。

▲ 女孩子穿上漢服拍照留念成為時尚

▲ 在開花的季節穿上漢服賞花成為潮流



資料顯示 ,2018年漢服產業規模達到近11億人民幣(下同),購買漢服的人裙上升了92%。漢服消費人數約有200百萬人。2019年,在淘寶上的漢服消售額更達到20億元人民幣。



根據一項「2020漢服消費趨勢洞察報告」,漢服市場規模已是63.6億元,內地漢服潛在消費者高達4.15億。到了2021,漢服市場規模更增至105億。購買者多達600多萬,他們目的有些是旅遊拍照,也有是上班時穿著,當中大都是學生或年輕人。接近一半的消費者花費600多元人民幣在佩飾方面。所以連配飾產業,如項鏈、瓔珞、香囊、荷包等也受到歡迎。

例舉這些數字並不是說香港也要學內地,不喜歡漢服的也不必勉強。但既然未來政府的架構內增設了文化體育及旅遊局,正如候任行政長官人選李家超所說「會塑造香港為文化之都,推動多元創意經濟發展。」「這既是國際的也是大灣區的文化之都,香港已定位發展成為中外文藝交流中心」,那麼,香港這個文化之都,中西文化中心,就不能對內地的文化藝術風潮視若無睹。



2017年全球漢服文化社團大約有1300多個,到了2019年已超過2000個,增加了46%,在日本、韓國以至美國,都有漢服文化社,可見漢服文化已逐步走向世界。



香港的漢服文化屬於小眾,也沒有花海配合,不過,這並不代表香港沒有滙聚文化的動力,將於今年七月開幕的香港故宮文化博物館會是一個很好的契機。



作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

