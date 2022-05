【山地悠遊人生@iM網欄】登珠峰 登山者背後的英雄

▲ (網上截圖)

珠峰堵人情況越來越嚴重!

香港資深登山家曾志成與18歲的兒子曾朗傑登上峰珠穆朗瑪峰,成為首對攀登珠峰的港人父子,更打破最年輕登頂港人紀錄,值得高興。

但要成功登上8849米高的珠穆朗瑪峰山頂,幕後需要大批人力和金錢支持。不禁想起曾經有人跟我說:「如果世界越野跑山冠軍,跟一個挑夫(Porter)比賽,誰會贏呢?無用質疑,肯定是挑夫。」

多年前去尼泊爾Pokhara行山,遊客背著小背包,在高海拔山區喘氣地往前走。挑夫們馱負幾十公斤的東西,穿著帆布鞋卻健步如飛。我們的嚮導帶著十來歲的外甥來實習,我每次看到內心真有說不出的心疼,貧窮早當家啊!所以這些挑夫都是登山者背後的英雄。

還記得第一次登雪山,是去新疆登天山,帶隊的是位廣州女生,她只聘用嚮導和挑夫帶我們上山,然後我們自己從山的另一面下山,她說下山很容易,不需要嚮導或挑夫。

▲ 第二天醒來,滿山被雪覆蓋,我們的帳篷旁邊就是一位遇難登山者的墳墓。

第二天醒來,滿山被雪覆蓋,我們的帳篷旁邊就是一位遇難登山者的墳墓。

結果第二天醒來,滿山被雪覆蓋。本來那天預算用8小時下山,結果用了16個小時才完成。回來後我的腳一條腿腫了,進醫院兩晚,花了好幾萬做檢查。從此我每次登山必定聘請嚮導,跟信譽良好的登山公司。

▲ 挑夫通常為旅遊公司工作,每天提早到達準備膳食,搭建帳篷。

如果你想登珠峰,在尼泊爾有多家高山探險公司提供服務,報價從5~12萬美元不等。只要給錢,甚至沒有任何登山經驗,也能找到登山公司帶你登頂。尼泊爾旅遊局發的登山許可證費用為1.1萬美元。申請時,只需出示身體健康證明,申請人無需具備登山經驗。

從2004年起,有2000人成功登珠峰,但是同時亦有200人命喪珠峰。大多數遇難者的遺體還在原地,將遺體運送下山極其困難,也十分昂貴。2019年春季攀登珠峰季結束,死亡人數為11人。

▲ 挑夫一般都會提早起床準備早點,等旅客出發後,還要趕忙打包,然後趕在旅客到達前準備午餐。

登峰整個行程長64天,從大本營到峰頂要經過四個營地,登山的人數與挑夫的人數比例約為1:3,扛爐具、水、背包、食物等。一般保證攀登珠峰者和夏爾巴人嚮導 1:1 的情況下,為登山者提供補給和氧氣罐。當地人生活窮困,為了生計再苦也得前行,真讓人佩服。沒有這些夏爾巴人的幫忙,怎麼登珠峰呢?

還有被遺棄在珠峰上的一堆堆垃圾….

PS: 高山民族-夏爾巴,意指「東方來的人」,他們的肺活量強大,在高海拔山區,他們沒有高原反應,血壓也沒飆升,還可以順暢地呼吸。

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

作者 _ 山地姑娘(姚曉蘭)簡介:

以為自己愛財,從事金融業 9 年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊 80 多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

更多山地悠遊人生 @ 山地姑娘(姚曉蘭)的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!