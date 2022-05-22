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【山地悠遊人生@iM網欄】登珠峰 登山者背後的英雄

名人薈萃 09:00 2022/05/22

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（網上截圖）

珠峰堵人情況越來越嚴重！

香港資深登山家曾志成與18歲的兒子曾朗傑登上峰珠穆朗瑪峰，成為首對攀登珠峰的港人父子，更打破最年輕登頂港人紀錄，值得高興。

但要成功登上8849米高的珠穆朗瑪峰山頂，幕後需要大批人力和金錢支持。不禁想起曾經有人跟我說：「如果世界越野跑山冠軍，跟一個挑夫(Porter)比賽，誰會贏呢？無用質疑，肯定是挑夫。」

多年前去尼泊爾Pokhara行山，遊客背著小背包，在高海拔山區喘氣地往前走。挑夫們馱負幾十公斤的東西，穿著帆布鞋卻健步如飛。我們的嚮導帶著十來歲的外甥來實習，我每次看到內心真有說不出的心疼，貧窮早當家啊！所以這些挑夫都是登山者背後的英雄。

還記得第一次登雪山，是去新疆登天山，帶隊的是位廣州女生，她只聘用嚮導和挑夫帶我們上山，然後我們自己從山的另一面下山，她說下山很容易，不需要嚮導或挑夫。

第二天醒來，滿山被雪覆蓋，我們的帳篷旁邊就是一位遇難登山者的墳墓。

第二天醒來，滿山被雪覆蓋，我們的帳篷旁邊就是一位遇難登山者的墳墓。

結果第二天醒來，滿山被雪覆蓋。本來那天預算用8小時下山，結果用了16個小時才完成。回來後我的腳一條腿腫了，進醫院兩晚，花了好幾萬做檢查。從此我每次登山必定聘請嚮導，跟信譽良好的登山公司。

挑夫通常為旅遊公司工作，每天提早到達準備膳食，搭建帳篷。

如果你想登珠峰，在尼泊爾有多家高山探險公司提供服務，報價從5~12萬美元不等。只要給錢，甚至沒有任何登山經驗，也能找到登山公司帶你登頂。尼泊爾旅遊局發的登山許可證費用為1.1萬美元。申請時，只需出示身體健康證明，申請人無需具備登山經驗。

從2004年起，有2000人成功登珠峰，但是同時亦有200人命喪珠峰。大多數遇難者的遺體還在原地，將遺體運送下山極其困難，也十分昂貴。2019年春季攀登珠峰季結束，死亡人數為11人。

挑夫一般都會提早起床準備早點，等旅客出發後，還要趕忙打包，然後趕在旅客到達前準備午餐。

登峰整個行程長64天，從大本營到峰頂要經過四個營地，登山的人數與挑夫的人數比例約為1:3，扛爐具、水、背包、食物等。一般保證攀登珠峰者和夏爾巴人嚮導 1:1 的情況下，為登山者提供補給和氧氣罐。當地人生活窮困，為了生計再苦也得前行，真讓人佩服。沒有這些夏爾巴人的幫忙，怎麼登珠峰呢？

還有被遺棄在珠峰上的一堆堆垃圾….

PS: 高山民族-夏爾巴，意指「東方來的人」，他們的肺活量強大，在高海拔山區，他們沒有高原反應，血壓也沒飆升，還可以順暢地呼吸。

 

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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