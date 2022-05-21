Klook 首推Workcation 彈性上班安排 鼓勵員工跨境工作及旅遊

新冠疫情久久未散，影響了大眾日常生活和工作，尤其對於熱愛旅遊的港人，幾年未能出門就更慘。旅遊及休閒電子商務平台Klook近日推出了一項全新的「Workcation」計劃， 讓員工能夠在世界任何地方旅行和工作。過去兩年多疫情限制了市民出外旅遊，隨着跨境旅行逐漸恢復，Klook希望這項措施能進一步激發員工在後疫情時代繼續探索，發掘更多旅遊新體驗。

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Klook「Workcation」計劃容許員工在任何地方工作及旅遊長達30個工作日，且不需扣減個人年假。員工除了可繼續獲取原有的薪金，更可再次親身體驗過去兩年間錯過的旅行樂趣。透過將工作與休閒結合，此計劃讓員工能夠在工餘時間探索他們所選的海外目的地，深入體驗當地文化。同時公司亦鼓勵員工與來自世界各地的Klookers工作夥伴見面，透過互相交流刺激更多創新思維，一同探索「World of Joy」。有關混合日常日工作模式，Klook亦會按員工需要彈性安排，回港檢疫隔離期間公司亦樂意讓員工遙距上班。

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「Klook不期望建立一個工作模式充滿限制的品牌，而是希望為員工提供更多的自由度及彈性，讓員工可以在世 界任何地方旅行和工作。於Klook，我們就是最大的旅行擁護者，因此我們很高興宣布推出『Workcation』計劃 ，這正正呈現了公司的理念，希望員工可以繼續保持不斷探索的初心，在世界各地發掘更多歡樂體驗。員工除了 可繼續獲取原有的薪金，更可再次親身體驗過去兩年間錯過的旅行樂趣。」

Klook香港區總經理岑皓祺表示，在過去的幾年間，不少專業人士，尤其是千禧世代已經習慣了遙距工作，並為他們身心靈尋求了一點喘息的機會。而在「後疫情」年代這種新的工作模式無疑得到不少正面迴響，我們相信現在是合適的時機推出「 Workcation」計劃。

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隨着各地防疫措施與旅遊限制逐步放寬，亦可見市民的外遊意欲增加了不少。根據Klook 數據，4月份的全球出境預訂量比2月份增長了３倍，表明海外旅遊亦重回軌度。新加坡在出境市場方面名列前茅，緊隨其後的是泰國及南韓。 而自香港宣佈放寬海外旅遊回港隔離限制由14天減少至7天後，香港用戶對海外旅遊資訊及產品需求亦顯著上升。

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根據Google搜尋趨勢（香港地區），與「開關」相關之關鍵字搜尋量於4月下旬急升近１倍；海外機票與住宿 相關之搜尋量與去年同期比較增長2.3倍，按月上升約1.5倍。而Klook香港用戶於4月份瀏覽海外旅遊活動與產 品之數量亦獲得70%的增長，相關活動預訂量更增加了１倍。就地區而言，日本仍然是最多香港人出發往海外旅 遊的首選地點，根據Klook於社交媒體上之調查，超過6成用戶表示最想旅行的地方是日本，其次是台灣（18%）及泰國（16%）。

另根據Google於2021年的一項研究顯示，自2019年以來，人們於亞太地區的平均逗留時間已顯著增加，從３天半延長至５天（85%的受訪者），其中四分之一的旅客更計劃超過兩星期的外遊。

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記者：張以正