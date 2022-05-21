【騰訊700】分布式數據庫於中國正值爆發期 騰訊雲增長迅速穩佔榜首

騰訊（00700）旗下雲業務品牌騰訊雲天宣布，根據 Frost & Sullivan 與頭豹研究院聯合發表的《2021 年中國分佈式數據庫市場報告》，騰訊雲分布式數據庫 TDSQL 入選為 Frost Radar 的領導者之列，在增長指數方面排名第一，冠絕業界。

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透過持續追蹤和調查2021 年數據庫市場，Frost & Sullivan 指出，數據庫作為大多數信息系統的基礎設施，一方面向下發揮硬件計算能力，另一方面向上承接上層應用，各式各樣的數據庫產品分別滿足不同的業務需求。對於企業的基礎業務與增長彈性而言，數據庫的速度、易用性、穩定 性、擴展性及成本均十分重要。

分佈式數據庫在中國市場發展正處於爆發期，在專利申請的數據層面，中國的分佈式數據庫相關專利申請量由 2012 年佔全球 22%攀升至 2021 年的 76%，順理成章成為全球分佈式數據庫的技術創新中心。

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Frost & Sullivan 認為，騰訊雲數據庫在「增長指數」方面取得較高評分，涵蓋兼容性、可擴展性、 災備恢復能力、數據庫安全性、服務支援水平、開源及產業影響力和行業解決方案支援服務等指 標；同時，騰訊雲數據庫在計算分佈式架構能力、數據庫管理創新能力和雲能力等指標的「創新指數」方面亦得到較高評分。此外，騰訊雲企業級分佈式數據庫 TDSQL 在中國分佈式數據庫中具備領導地位，提供事務型、雲原生、分析型等多種產品架構，具備智能運維平台、Serverless 版本等標準統一的產品服務方案，可助力第7次全國人口普查實現全面電子化。

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騰訊雲數據庫 TDSQL 源於騰訊金融業務，自 2007 年開始於企業內部孵化，服務微信支付、騰訊會 議、騰訊音樂、 騰訊視頻和騰訊文檔等不同業務。

TDSQL 現時已服務超過3,000多家客戶，橫跨金融、公共服務和電訊等垂直領域；其中在金融垂直領域，中國十大銀行當中就有6間採用了TDSQL服務。

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記者：張以正