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女股神Cathie Wood旗下ARKK持續拋售Tesla Roku成新寵

股樓投資 21:55 2022/05/21

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「女股神」Cathie Wood旗下旗艦基金Ark Innovation ETF（ARKK）自去年9月開始持續沽售Tesla股份，至今旗持倉的最大持股已不再是Tesla ，而換成了電子產品製造商Roku。截至周四（19日）收市，ARKK持有的Tesla股票總值約7.03億美元，Roku的持倉則為7.17億美元。

【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱【見下頁】

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ARKK已經是連續第4個季度出售Tesla股份，截至3月底，只持有近159萬股Tesla股份，遠低於去年同期的近579萬股。

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品【見下頁】

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同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

 

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記者：張以正

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