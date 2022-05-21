女股神Cathie Wood旗下ARKK持續拋售Tesla Roku成新寵

「女股神」Cathie Wood旗下旗艦基金Ark Innovation ETF（ARKK）自去年9月開始持續沽售Tesla股份，至今旗持倉的最大持股已不再是Tesla ，而換成了電子產品製造商Roku。截至周四（19日）收市，ARKK持有的Tesla股票總值約7.03億美元，Roku的持倉則為7.17億美元。

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ARKK已經是連續第4個季度出售Tesla股份，截至3月底，只持有近159萬股Tesla股份，遠低於去年同期的近579萬股。

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記者：張以正