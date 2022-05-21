【港股走勢】六月市提早翻身？建銀趙文利：恒指初步目標22500點

踏入傳統「五窮月」，港股再三失守20000點關口，加密貨幣又爆發「幣災」，Terra（LUNA）挫逾九成，可見這個5月不單止「窮」，更加夠「絕」！盡管市面上吹遍淡風，但港股不乏翻身訊號。建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利相信，隨着美國聯儲局立場不會更「鷹」、疫情緩和及香港新一屆政府的施政可期，都有利市場穩定，6月有望提早翻身，恒指初步目標看22500點，若宏觀形勢好轉，國內政策順利出台，更可進一步上望23700點。同時，他預期美股基本面不弱，短綫已離底不遠，亦會醞釀一輪反彈。

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趙文利認為，今年第一季市場已經到了一個比較窮的階段，尤其前一段時間的風險已體現了不少，包括美國聯儲局正式啟動加息、縮表，「其實美國的國債收益率已經上升得很快了，所以大家對加息預期的提前反應也導致風險資產出現了一些調整。此外，年初香港和內地疫情突然爆發，這個對經濟的衝擊亦在第一季末至4月份反映得比較多，所以到了5月份，我覺得反而是市場處於一個比較悲觀的情緒裏面，雖然估值已經降到比較低，股市下行空間應該不大，但是有甚麼理由能讓股市往上升呢？所以每一次當大市出現一個反彈，如中央高層的一些表態，好像對股市的持續性都不是特別強，但我覺得從5月中旬開始，我們會看到市場有更多積極性，會有一些微妙變化，可能是從一個非常低的市場預期裏面開始去改善。」

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「雖然近年已較少有五窮六絕七翻身的情況，甚至第二季更多是有翻身的可能性，但翻的不是5月份的身，而是第一季度以來非常低迷的一個翻身，低迷的時間長，幅度也深，可能翻身也可以稍微向上看高一些，我覺得至少升到22500點水平是可以看到的，至於能否再上一級升至23700點，就要看是不是疫情、政策、中美之間得以配合，如果能配合的話，恒指可能就會相對看得比較高一點。」

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至於何時開始翻身？他直言6月份應該就可以，「這主要有幾個利好條件支撑，第一，如果美國6月份的議息，市場最擔心的情況沒有再發生，然後美國聯儲局也相對沒有之前那麼鷹派，這樣美國緊縮壓力最大的階段在短期內就會畫上句號。第二就是香港新一任特首將於7月1日上任，大家對未來的施政仍然有期望。至於A股方面，經過了前期的調整，他覺得到這個位置上政策底已經很清晰了，政策不太允許股市再往下走，3000點左右就是一個比較堅實的底，後續更多的穩增長政策醞釀出台，有利於資本市場的政策，包括人民幣貶值告一段落，以及資金回流等，所以我覺得人民幣和港元的一個時間窗大概率也就是5月、6月份之前，美國加息以前這階段可能會出現一些在波動，第二就是過了這時間窗口，人民幣可能就開始反彈，港元也可能會資金流出壓力沒那麼大。所以說6月中旬以後至7月股市向上的可能性更高。」

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記者：張以正