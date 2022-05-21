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建銀趙文利：人民幣貶值空間不大 年底有條件回升至6.6以上

股樓投資 17:26 2022/05/21

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近期很多非美元貨幣走弱，如歐元、日圓和英鎊等，即使過去一直很堅挺的人民幣，最近也開始轉弱，外界開始擔心人民幣會否出現大幅貶值，甚至有人擔心人民幣會不會重現好像90年代那種亞洲貨幣競爭性貶值的情況，對於以上的市場憂慮，建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利覺得這種可能性應該不是很大，因為一方面現在競爭性貶值其實對出口的幫助也不見得很大；另一方面，就是現在出口更大部分是受疫情影響到供應鏈，其實不是說沒有甚麼需求，定單是有的，只是你根本不可能完成得到，所以這不單是跟滙率的主要原因，亦因此中國政府沒理由會讓滙率過度貶值。

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對於人民幣出現階段性走弱，他覺得一方面是跟國內疫情的影響有關，其次是畢竟美元在這個階段升的太快，人民幣跟美元之間的利率出現了倒掛，10年期國債倒掛，所以資金有一個短暫的向外流情況。另外大家可能擔心從4月份之後出口數據淨差項目的順差會受影響，所以這幾個因素加起來可能造成人民幣短期出現貶值，但是他覺得貶值的空間應該不會很大，「我們看今年底還是會回到6.4，我個人可能略微謹慎一點，因為現在跌的也確實比較快，可能在6.8、6.7左右，這應該是一個雙向波動，而7應該是一個極限或者人民銀行能接受的一個底綫，我相信不會跌破7，到了今年年底，如果美元開始從低位回升，人民幣是有條件反彈的，所以確實有條件回升至6.6以上。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

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記者：張以正

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