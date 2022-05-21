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【新股IPO】新股低迷 中概股仍具吸引力？ 中金料未來3年或有42隻中概股回歸　每年平均融資規模288億

股樓投資 19:17 2022/05/21

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港股反覆，連帶新股市場都吹淡風，今年IPO數量迎來九年新低。過去一段時間，中概股被指為新股焦點，惟市況欠佳，加上過去來港上市的中概股表現都麻麻，令不少投資者失望。

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盡管如此，中概股仍陸續來，中金發表研究報告指，截至本月15日共有100隻中概股，根據《外國公司問責法》被列入「初步識別名單」，另有40隻中概股被轉為2021財年度的「確定識別名單」，預計當中有42隻中概股可能在未來3年回歸，每年平均新發融資規模為288億元，相當於港股2021年IPO融資規模的9%。

大和料港股本季見底 和A股同具長期投資價值 列出14隻首選股份【見下頁】

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此外，報告指如果中概股選擇以沒有新增融資的介紹上市回歸，中概股回流的規模將會更加小。中金認為，如果企業後續面臨在美被迫退市風險，可能會導致一部分受投資範圍、投資工具和其他約束的海外投資者，無法直接將股份轉換港股而被迫減持，例如只能納入美股的ETF基金，粗略估計有關年均規模可能達126億元。中金預計，若未來二次上市公司允許納入港股通，理論上可能給目前16隻二次上市中概股公司，帶來約450億元的潛在資金流入。

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記者：張以正

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