德國財長警告歐元下跌或推高通脹 促歐央行加息

德國財長林德納(Christian Lindner)提出，歐元走弱或推高歐洲通脹，呼籲歐洲央行加息。過去數星期，歐元兌美元已跌至接近等價的水平，目前在1.05美元左右，低於一年前的約1.22美元。由此可見受能源價格飆升擠壓的歐元區經濟相對疲弱，以及美聯儲將進一步加息的預期。

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Christian Lindner指，通脹風險來自於外來因素，特別是聯儲局收緊政策。與此同時，德國央行行長兼歐洲央行委員納格爾（Joachim Nagel）亦預計，歐洲央行將在7月展開加息周期，不排除加息半厘的可能性，加幅大於市場預期的四分一厘。

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記者：張以正