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疫情緩和 上海下月加快全面復工復產 企業無需閉環管理

股樓投資 21:19 2022/05/21

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內地過去數月因疫情爆發，令部份城市如上海需要封城以遏抑疫情蔓延，經濟難免會受拖累。不過隨着近日漸見起色，個別地區亦將重新解封。上海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室印發《關於我市持續鞏固疫情防控成果有序復工復產的實施方案》，訂下上海三個階段復工時間表及防控要求。

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上海將分三階段復工復產，即日起至5月21日集中恢復產業鏈及供應鏈；第二階段即5月22日至5月31日將擴大復工復產；第三階段即6月1日以後，加快全面復工復產。

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在第二階段企業申請復工時，將簡化程序及加快批准申請，企業仍需要實施閉環管理。而在第三階段，企業無需要再封閉管理，無疫情風險區域內的企業與小區可正常通行，而有疫情風險的企業或小區就需要繼續按照相關規定進行居家辦公，或者由企業安排專車、租車方式組織員工點對點通行。

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記者：張以正

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