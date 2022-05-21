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【烏克蘭戰爭】俄羅斯盧布擺脫浩劫　官方滙價重返打仗前

股市 07:09 2022/05/21

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俄羅斯盧布擺脫浩劫　匯價重返打仗前

俄羅斯與烏克蘭衝突爆發至今已經3個月，盧布幣值一度跌至1美元兌177.26盧布，相當於平時水平的急跌137%，不過，盧布5月卻重啟升值，升見62.1396，今年以來累升兩成，收復早前受戰爭震蕩的失地；原因之一，是多間歐洲企業因應俄羅斯總統普京的要求，以盧布購買俄羅斯天然氣，帶動盧布升值。

天然氣供求市場成為俄羅斯與歐洲的主要博弈場地，由於歐洲制裁俄羅斯，並實施擺脫俄羅斯天然氣的計劃，俄羅斯同時限制向歐洲供應天然氣，並只接受以盧布購買，拉鋸多時後，歐洲指企業以盧布支付，並無違反制裁。

據外媒報道指，不少俄羅斯天然氣公司的海外客戶，為滿足普京的要求，通過旗下銀行Gazprombank開設外幣和盧布賬戶，轉移資金以進行轉換。

不過，由於盧布的官方滙率，與黑市價差距仍大，據外電指，兌換美元的黑市價高出約兩成。不過，央行對民間對持有美元及歐元有嚴格的限制，一般民眾仍難以買入。

由於歐洲能源企業需兌換盧布買天然氣，盧布升值，將進一步令歐洲通脹問題惡化，歐央行在處理通脹及經濟增長之間，難度就更大。

此外，芬蘭能源公司Gasum表示接獲俄羅斯天然氣工業股份公司的通知，將在本港時間5月21日零點停止對芬蘭天然氣的輸送，芬蘭成為第三個被俄羅斯斷供天然氣的歐洲國家。

相關文章：【烏克蘭戰爭】烏克蘭停3分1俄羅斯供歐天然氣管道　天然氣期貨升逾一成、油價升2%　

【烏克蘭戰爭】俄羅斯暫停向波蘭、保加利亞輸送天然氣　歐洲氣價一度飆升17%

外滙 地緣政治 戰爭 天然氣 烏克蘭 芬蘭 歐洲 俄羅斯 俄羅斯盧布 普京

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