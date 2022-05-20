京東9618「618」面向香港市場 加碼推促銷優惠及服務

京東（09618）表示，今年「618」促銷活動將面向香港消費者推出多重專屬優惠，從商品和品類促銷、支付優惠、服務加碼、商家賦能等多個角度發力，從而為全球消費者帶來高品質的網上購物體驗，並幫助品牌及商家成長。

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京東618期間，平台將與Visa、Mastercard、建行亞洲及信銀國際等提供支付優惠，並會開放手機數碼、電腦辦公、家電產品預約搶購服務。

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記者：張以正