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一文看盡騰訊京東季績後 大行最新評級和目標價

股樓投資 22:16 2022/05/24

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多隻大型科網股近期相公布上季業績。其中網購平台營運商京東(09618)上季收入增加18%的情況下續錄虧損，網遊巨頭騰訊(00700)上季盈利更罕有按年倒退23%，遜於市場預期，反映內地針對科網行業的監管措施，都影響上述巨企業績。多間大行在兩股績後，仍大致維持它們的買入評級，惟目標價有不同程度的調整。

【第五波疫情】大快活發盈警 料去年度盈利下跌約7成  詳情請看【下一頁

大行予騰訊最新評級和目標價：

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高盛發表研報指，騰訊首季收入按年持平，表現較該行預期低約5％，但集團在實施成本控制措施後，經營盈利大致符合預估。該行認為，儘管第二季宏觀經濟和疫情仍帶來挑戰，但騰訊獨有的生態系統、在遊戲、廣告在雲業務上的領導地位及成本控制，將為集團帶來相對具有韌性的增長和踏入下半年時持續復甦。該行維持騰訊「買入」評級，並列入「確信買入」名單，目標價由644元下調13％至559元。

報告指，在疫情正常化後，國際遊戲收入表現遜預期；然而，騰訊仍可佔據市場份額，收入增速高於行業平水。本地遊戲收入在3月呈現持續改善，並料於第二次持續，又預期在未成年人保護措施的影響減退以及新遊戲貢獻下，下半年將迎來更具意義的復甦。此外，首季網絡廣告收入跌幅較預期急，相信中期視頻號充滿變現潛力，微信生態仍保持獨有地位。報告認為，在中國互聯網行業轉以更著重用戶價值、科技研發和社會責任的健康模式下，集團今年的支出將正常化。該行將騰訊2022至2024年收入預測下調6至7％。

【凱知樂 2122】 挨跌「天線得得B」公仔賠3萬惹熱議 母公司凱知樂爆公關災難 股價懶理負評一度爆升8成   詳情請看【下一頁

大行予京東最新評級和目標價：

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京東方面，大和發表研報指，京東首季業績表現好過該行預期，尤其是營銷成本和新業務虧損較預期少。儘管集團短期的增長前景仍不明朗，但受益於集
團多個領域上佔有一定份額，認為其電商業務最具韌性。該行將京東目標價由365元下調16％至305元，重申「買入」評級，指京東是電商板塊中的首選。

報告引述管理層指，履約工作受內地防控措施影響，4月和5月取消訂單的數目急升。受制於宏觀的不確定性，商家和顧客的情緒欠佳。第一季中國網上銷售額按年增長7％，而京東期內銷售增長呈現優於行業的17％。但該行對京東第2季電商銷售表現看法相對保守，預期季度收入將按年增5％，電子產品和家電類銷售將跑輸。大和將京東2022年收入預測下調３％，惟受益於成本下降，上調該股每股盈利預測6％。

 

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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