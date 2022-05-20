港鐵倫敦伊利沙伯線 將於下周二通車

港鐵(00066)再有新鐵路線通車，英國倫敦運輸局（Transport for London）轄下的「伊利沙伯線」中央營運段，定於下周二（24日）開通。港鐵公司全資附屬公司MTR Elizabeth Line（MTREL），將負責「伊利沙伯線」的日常營運。

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長逾100公里的「伊利沙伯線」設有41個車站。除負責全線日常營運外，MTREL亦會代倫敦運輸局管理「伊利沙伯線」沿線其中的28個車站，為乘客提供優質服務。「伊利沙伯線」通車被譽為倫敦鐵路網絡發展的重要里程碑，將大大提升往來倫敦市中心的鐵路載客量。作為負責日常營運的機構，MTREL將繼續與倫敦運輸局委託的各工程及維修業務合作夥伴緊密合作，以完成相關項目。

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除了「伊利沙伯線」，港鐵在英國亦和First Group共同營運西南部鐵路。

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