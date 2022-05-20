小紅書 NFT 2021年搜索量按年增159倍 數碼藏品概念成數碼時尚熱潮

自2021年起，NFT熱潮席捲全球，2021年NFT在小紅書上的搜索量按年增長了159倍，與「數碼藏品」相關的筆記數量按年增長了12.28倍，當中與「數碼時尚」相關的話題在小紅書上已累積超過970萬次的瀏覽量。

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此外，也有愈來愈多國內外的時裝設計師及數碼時尚品牌開始利用小紅書展覽其數碼時尚作品，藉此與消費者建立聯繫，另外消費者亦在漸漸加入數碼時尚的生態圈，在小紅書上搜羅各類型數碼時尚單品，並嘗試自己進行配搭。

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記者：張以正