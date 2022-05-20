【科企裁員】 多個體育賽事因疫情取消 騰訊體育傳大裁員 涉約100名員工

自去年底起，內地科網企業頻頻傳出裁員消息，最新有內媒報道，騰訊控股（0700）宣布調整體育業務部組織架構，籃球營運組、足球營運組、綜合體育項目營運組、市場營銷中心、產品中心或增值產品組及平台研發中心共六大業務組被撤銷。報道指，今次騰訊體育合計裁員約100人，裁員比例為三分之一。至於體育版權營運組、體育經紀、賽事直播組、節目組等具備變現能力的業務組則未受影響。

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報道指，今次裁員相信是騰訊裁員過冬戰略的一部分。騰訊體育隸屬於騰訊PCG（平台和內容事業群）旗下的在綫視頻事業部（OVBU），而騰訊PCG早在今年3月便爆出裁員4,000人的消息。

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事實上，受疫情影響，2023年亞洲杯足球賽、成都世大運、杭州亞運、晉江世界中學生運動會、汕頭亞洲青年運動會等多項原定在內地舉辦的大型賽事遭延期或取消。騰訊目前仍擁有2021至2022賽季歐洲足球冠軍聯賽、歐足總歐洲聯賽、中國足球協會超級聯賽（簡稱「中超」）、F1等賽事版權。

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記者：郭秀慧