  • 26°C
香港時間 : 2022520日 (五) 22:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】天圖資本擬來港上市 集資5億美元

股樓投資 22:13 2022/05/20

分享：

分享：

引述外電報道，中國股權投資機構天圖資本有意來港上市，計劃集資約5億美元，並由華泰國際及摩根大通負責處理相關事宜。

【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱【見下頁】

大和料港股本季見底 和A股同具長期投資價值 列出14隻首選股份【見下頁】

    點擊圖片放大
    +14
    +13


根據天圖資本網站介紹，公司成立於2002年，專注消費品領域的投資，所投資項目涵蓋創新消費、新型零售及消費科技三大消費升級方向，包括內地長租公寓品牌自如、乳業公司中國飛鶴（06186）、雪糕品牌鐘薛高、新中式茶飲品牌茶顏悅色等。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
集資 IPO 港股

下一篇文章

【iM人物專訪】虛實支付平台一體化 支付供應商助商家拓展業務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【綠色債券2022】綠債首日掛牌表現令人失望 全日收報99.7元 每手蝕30元
【綠色債券2022】綠債首日掛牌表現令人失望 全日收報99.7元 每手蝕30元
滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股
滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款