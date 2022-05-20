【新股IPO】天圖資本擬來港上市 集資5億美元

引述外電報道，中國股權投資機構天圖資本有意來港上市，計劃集資約5億美元，並由華泰國際及摩根大通負責處理相關事宜。

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根據天圖資本網站介紹，公司成立於2002年，專注消費品領域的投資，所投資項目涵蓋創新消費、新型零售及消費科技三大消費升級方向，包括內地長租公寓品牌自如、乳業公司中國飛鶴（06186）、雪糕品牌鐘薛高、新中式茶飲品牌茶顏悅色等。

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記者：張以正