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【恒指季檢】 恒指季檢揭盅 4隻股份爆冷染藍 瑞聲被剔出

股樓投資 21:21 2022/05/20

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恒指季檢出爐。恒生指數公司宣布，經檢討後，將東方海外（00316）、中升控股（00881）﹑中芯國際（00981）及中國宏橋（01387）4間公司納入恒指，而瑞聲科技（02018）則被剔出。經過今次變動後，藍籌股數目將由66隻增加至69隻，有關變動將於6月13日生效。

同場加映﹕【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

恒生中國指數方面，則會加入聯想集團（00992）成為新成份股，並將翰森製藥（03692）剔出，成份股數目維持50隻。科指方面，加入蔚來（09866），剔走ASM太平洋（00522），成份股數目維持30隻。另外，蔚來=同時被納入恒生綜合指數，成份股數目由516隻增加至517隻。

【大行報告】 摩通改口風 大幅上調多隻中概科網股評級 指不確定性減弱【見下頁

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藍籌權重也有調整，四大藍籌新貴中芯、東方海外、中升及宏橋，佔恒指權動分別為0.6%、0.27%、0.26%及0.18%。另外，友邦保險（01299）比重由原來8.27%降至7.96%，減幅最明顯；匯豐控股（00005）權重增至8%；騰訊控股（00700）升至8%；美團（03690）則下調至6.71%；阿里巴巴（09988）下調至6.48%；京東集團（09618）權重則由1.66%增至2.58%。

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記者：郭秀慧

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港股 中芯國際（00981） 中升控股（00881） 東方海外（00316） 瑞聲科技（02018） 恒生指數 阿里巴巴 恒生綜合指數 恒生中國企業指數

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