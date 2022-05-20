【恒指季檢】東方海外最強成長　1年市值由300億直衝1600億入埋恒指

▲ 【藍籌新貴】東方海外乘浪而起 1年市值由300億衝1600億

藍籌新貴東方海外 （00316） 於2018年完成易主至中遠海運 （01919） ，當年市值約300億元水平。在2021年業績大爆發，收入168.32億美元，按年急增1倍，純利更由9億美元急升7倍，至71.28億美元，東方海外在業績通告指，核心貨櫃運輸及物流業務取得史上最高收益、載貨量以及溢利。

至於今年業績展望，東方海外指，就貨櫃運輸市場而言，前景與2021年所見高度雷同。需求似乎仍然具有彈性，全球港口持續擁堵和中斷，令可供艙位備受壓力，繼而對公司的服務產生大量需求。

當前形勢在2022年上半年似乎難以大幅改觀，但公司將繼續密切關注關鍵領先指標及客戶的預測和期望。2022年上半年以後，預測更顯困難，而新冠疫情對世界貿易的全面影響仍難以估量，尤其是在供應鏈演變方面。

東方海外市值於2021年由485億急升1.6倍至1263億元，今年以來市值再進一步上升27%，至1607億元。

東方海外2021年除了派中期息及末期息，期內更派出兩次特別息，全年共派息60.138元，以現價243.4元來計，股息率24.7厘。不過，分析指出，會否持續高派息，仍視乎供應鏈及航運需求情況。

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