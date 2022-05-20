【串流平台】Netflix投資7.8億　在南韓設立特效公司

韓媒報道，串流平台Netflix（美：NFLX）宣布，旗下特效公司Scanline VFX將在2027年之前，在韓國投資1億美元（約7.8億港元）用於打造特效製作公司。

是次投資預計在未來六年創造200個工作崗位，並將實時電影製作和虛擬製作新技術推向市場，並與當地大學合作，加強韓國當地的特效公司生態環境。

Scanline VFX公司曾參與製作《權力遊戲》、《正義聯盟》、《哥斯拉大戰金剛》及《尚氣與十環幫傳奇》等多部大片特效，與漫威、華納兄弟、DC漫畫等內容製作公司保持良好合作關係。

這項投資是在韓國串流平台市場競爭加劇之際進行，在Netflix的「魷魚游戲」在全球大受歡迎後，Netflix及其競爭對手正在製作更多韓國原創作品。

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責任編輯：黃苑筠