【大行報告】小米績後遭高盛、花旗削目標價　一文睇清券商對小米最新評級、目標價

小米 （01810） 昨公布首季收入按年跌4.6%至733.5億元人民幣，稍勝市場預期。多間券商發表報告，高盛（美：GS）及花旗（美：C）調低對小米的目標價，最新分別為17.5港元、18港元，下修幅度分別為9.8%、5.3%。小米績前已將目標價23.5港元下調至20港元的里昂，繼續維持20港元目標價。

圖看主要券商對小米最新目標價

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高盛：下調小米今年至2024年的收入預測3%至5%

高盛報告調低小米目標價，由19.4元下調至17.5元。報告指，小米在收入增長和盈利能力方面正處於今年上半年低谷期的半途，雖某些海外市場的宏觀不利因素可能會影響今年下半年的需求復甦，但預計小米能通過利用其優化的智能手機組合和全球業務來發揮其優勢，在今年下半年、明年分別實現12%、10%的智能手機出貨量同比增長。

該行下調小米今年至2024年的收入預測3%至5%，其中70%至80%的收入下降是由於智能手機收入的下降，而由於需求疲軟和競爭激烈，料小米今年智能手機出貨量按年下降5%至1.8億部，預期公司今年核心淨利潤（未計及新業務的投資）將按年跌20%至176億元人民幣，料明年隨着強勁的復甦，將按年增長28%，亦料今年小米集團層面的純利按年跌36%至141億元人民幣，料明年將按年增長34%。

花旗：市場為小米未見轉折點而乏信心

花旗報告指，短期需求受宏觀挑戰拖累。長遠而言，該行仍對公司增長前景看法正面，惟市場仍缺乏信心，未見轉折點。該行稱，股價回落反映周期復甦下有良好的買入機會，而封城措施放寬及任何刺激政策都可屬短期正面因素。 花旗認為今年對小米而言續是具挑戰的一年，若經濟無深度衰退，料全年小米總收入按年跌1%，經調整淨收入預測按年跌43%。

花旗將小米盈利預測調整1%至4%，並將目標價從19港元，降至18港元。考慮到宏觀的不確定性，轉折點仍模糊不清，惟封城放鬆或任何刺激性政策可能是積極的推動力。

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