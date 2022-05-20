【億萬富豪】投資者憂分心Twitter　Elon Musk：24小時都想著Tesla

特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）周四（19日）於Twitter表示，自己無時無刻不在想著Tesla ，以緩解投資者擔憂其會因收購Twitter而分心一事。

自Elon Musk 4月初披露收購Twitter的股份並因此出售了價值85億美元的特斯拉股票以來，Tesla股價已經下跌了三分之一。為了緩解投資者的擔憂，Elon Musk在Twitter發布了一張Meme，圖中顯示一名女士（Tesla）因男友（Elon Musk）看著另一個女士（Twitter）而生氣。

▲ Elon Musk在Twitter發布了一張Meme

Elon Musk表示，雖然可能看起來像Meme表示的這樣，但不是真的，「先說清楚，我花在Twitter的時間不到整體的5%。」他又稱，「Tesla 24/7都在我腦海中。」

【延伸閱讀】 摩通改口風 大幅上調多隻中概科網股評級 指不確定性減弱 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠