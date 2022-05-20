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【億萬富豪】投資者憂分心Twitter　Elon Musk：24小時都想著Tesla

環球政經 19:46 2022/05/20

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特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）周四（19日）於Twitter表示，自己無時無刻不在想著Tesla ，以緩解投資者擔憂其會因收購Twitter而分心一事。

自Elon Musk 4月初披露收購Twitter的股份並因此出售了價值85億美元的特斯拉股票以來，Tesla股價已經下跌了三分之一。為了緩解投資者的擔憂，Elon Musk在Twitter發布了一張Meme，圖中顯示一名女士（Tesla）因男友（Elon Musk）看著另一個女士（Twitter）而生氣。

Elon Musk在Twitter發布了一張Meme

Elon Musk表示，雖然可能看起來像Meme表示的這樣，但不是真的，「先說清楚，我花在Twitter的時間不到整體的5%。」他又稱，「Tesla 24/7都在我腦海中。」

【延伸閱讀】 摩通改口風 大幅上調多隻中概科網股評級 指不確定性減弱　【下一頁

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同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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