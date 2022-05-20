【多圖】全屋靚裝廳房闊絡　誠意買家「番睇」單位打動業主　減價60萬沽君傲灣兩房

樓市轉旺，買家傾巢出動尋找筍盤，若想打動業主減價，設法表現誠意或許是不錯主意。利嘉閣趙洛民表示，將軍澳君傲灣兩房單位減價60萬元沽出，單位內連新淨靚裝修。

成交單位圖片（由代理提供）

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成交單位為君傲灣2座高層A室，實用面積503平方呎，屬兩房連露台間隔。單位向東，望山、海景，叫價950萬元。趙洛民指，買家原先在將軍澳睇樓，後再睇日出康城，眼見該區Montara近來成交急升，回頭考慮將軍澳站物業，終選定上址。業主為移民人士，見買家早晚「番睇」，受其誠意感動，故減價60萬元，以890萬元將單位易手，實用呎價17,693元。

由代理提供的單位相可見，單位內有全屋裝修，新淨企理，客飯廳空間實用。據了解，原業主於2015年8月以660萬元買入單位，持貨7年，帳面賺約230萬元。代理補充，君傲灣本月至今錄4宗成交，最低入場費為830萬元。

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