【黑科技】美企研隱形眼鏡式電腦屏幕　已進入測試階段

▲ Mojo宣布新研發的智能隱形眼鏡已進入測試階段，用家配戴新款智能隱形眼鏡後，即可透過眼鏡看到由電腦傳送至的信息。（官網截圖）

美國初創科技公司Mojo Vision早前成功研發AR（擴增實境）隱形眼鏡，產品早前更獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准使用。近日，Mojo宣布新研發的智能隱形眼鏡已進入測試階段，用家配戴新款智能隱形眼鏡後，即可透過眼鏡看到由電腦傳送的信息。

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據外媒《BBC》報道，Mojo負責人Steve Sinclair表示，是次新研發的智能隱形眼鏡有微型microLED顯示屏、智能傳感器和固態電池，用家配戴智能隱形眼鏡後，即可在「眼前」看見不同信息。另外，它更由鞏膜鏡片製作而成，可以同時矯正用戶的視力。

Steve Sinclair表示，該款智能隱形眼鏡已進入內部測試階段，其後將會針對員工使用後，感到不適的地方、性能和功率等方面進行改進。而Mojo強調，希望新產品的電量可支援用家一整年的活動量，無需為其充電，而該企亦直言有關方面仍在研發調節中。

加入程式編碼 檢測眼鏡情況

惟哥倫比亞大學視光師Rebecca Rojas表示，擔心智能隱形眼鏡會出現不合規格、鏡片衛生不佳和過度佩戴等情況，或會導致炎症、感染和刺激，對眼睛健康造成風險。

Steve Sinclair表示明白相關憂慮，他反駁指智能隱形眼鏡可加入程式編碼，以檢測它是否被充分清潔，甚至在需要更換時提醒用戶。另外，他透露Mojo將與視光師合作，確保產品的安全性。

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責任編輯：文睿

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