英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？

英國彩劵EuroMillions最近開出頭獎,一對中年夫婦羸得有史以來最大額的獎金,高達1.84億英鎊(18億港元)。中獎夫婦大方接受訪問,丈夫表示得知中獎後,第一時間上網睇樓,而且立即辭職。

來自Gloucester的Thwaite夫婦於上周一注獨中EuroMillions史上最大額頭獎,抱走超過1.84億英鎊獎金。這對夫婦結婚11年,中獎後選擇大方接受訪問。

丈夫Joe Thwaite憶述上周三(11日)如常在早上5點多起身,帶愛犬散步回家後,查看手機後發現中獎。他一開始以為只是數千英鎊,其後仔細數中獎金額有幾多個零,表示大吃一驚並形容簡直是「超現實」(surreal)。

Joe沒有立即嘈醒熟睡的太太Jess,而是立即做一件事。他選擇一邊上網睇樓,一邊等待鬧鐘叫醒太太。Jess睡醒後,Joe表示:「我有秘密要同你講,千祈唔好話畀人知。」(I said, ‘I’ve got something to tell you, a secret to tell you but you have to promise not to tell anybody)

太太一開始並不相信中獎,更決定直到彩券商核實他們中獎的消息前,都要如常生活。

Joe在領取獎金前已率先辭去通訊工程師職位,Jess亦考慮不再與姐姐經營髮型屋、與家人及朋友分享部分財富。Jess表示,兩名子女一直想去夏威夷,現在這筆意外之財就使全家人夢想成真。

Thwaite夫婦透露家庭財政狀況不錯,已經換樓並足以容納兩名小孩及很多動物。而且他們亦有一筆積蓄,打算日後裝修及擴建住所空間。

兩人表示,雖然未決定應如何用這筆獎金,但透露中獎當刻,他們已衝動消費添置睡房家具。

責任編輯:郭麗明