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英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？

環球社會熱點 08:05 2022/05/21

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英國彩劵EuroMillions最近開出頭獎，一對中年夫婦羸得有史以來最大額的獎金，高達1.84億英鎊（18億港元）。中獎夫婦大方接受訪問，丈夫表示得知中獎後，第一時間上網睇樓，而且立即辭職。

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來自Gloucester的Thwaite夫婦於上周一注獨中EuroMillions史上最大額頭獎，抱走超過1.84億英鎊獎金。這對夫婦結婚11年，中獎後選擇大方接受訪問。

丈夫Joe Thwaite憶述上周三（11日）如常在早上5點多起身，帶愛犬散步回家後，查看手機後發現中獎。他一開始以為只是數千英鎊，其後仔細數中獎金額有幾多個零，表示大吃一驚並形容簡直是「超現實」（surreal）。

Joe沒有立即嘈醒熟睡的太太Jess，而是立即做一件事。他選擇一邊上網睇樓，一邊等待鬧鐘叫醒太太。Jess睡醒後，Joe表示：「我有秘密要同你講，千祈唔好話畀人知。」（I said， ‘I’ve got something to tell you， a secret to tell you but you have to promise not to tell anybody）

太太一開始並不相信中獎，更決定直到彩券商核實他們中獎的消息前，都要如常生活。

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Joe在領取獎金前已率先辭去通訊工程師職位，Jess亦考慮不再與姐姐經營髮型屋、與家人及朋友分享部分財富。Jess表示，兩名子女一直想去夏威夷，現在這筆意外之財就使全家人夢想成真。

Thwaite夫婦透露家庭財政狀況不錯，已經換樓並足以容納兩名小孩及很多動物。而且他們亦有一筆積蓄，打算日後裝修及擴建住所空間。

兩人表示，雖然未決定應如何用這筆獎金，但透露中獎當刻，他們已衝動消費添置睡房家具。

責任編輯：郭麗明

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