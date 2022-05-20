【智能手機】三星推免費體驗計劃 先試後買Galaxy Z摺機 送MIRROR特別版手機殼

自從三星推出摺疊式智能手機後，便獲得全球消費者熱烈迴響。但有不少人尚未接觸過摺機，可以親身先試才入手當然最好，因此日前三星特意推出「Galaxy免費體驗計劃」，讓大家可以將旗艦機款免費帶走試用（按此連結），用過喜歡之後先決定買。而各位鏡粉要注意，由現在至5月底前透過計劃先試後買Galaxy Z Flip3，更可以趕及免費換領MIRROR 12子特別版機殼。

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三星首次舉辦的「Galaxy免費體驗計劃」，今次主題是「體驗．喜愛．擁有」，顯而易見，目的就是讓你親身體驗一系列新裝置，試用後覺得真心喜歡、功能合拍，再決定購買，是相當貼心的一項計劃，始終上網看看簡介及測試，一定不及自行實試來得真實。

免費體驗活動於5月20日展開，於6月30日結束。可試用的產品有一系列新機款，Galaxy Z Flip3、Galaxy Z Fold3、Galaxy S22 Ultra，以及Galaxy Tab S8 Ultra。

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責任編輯：龍紀瑩