【串流平台】 Disney+ 廣告方案年底上線 預計每小時投放4分鐘廣告

Disney+ 近日確定要在年底推出支援廣告、價格更低的訂閱方案，預計年底前先於美國當地率先推出，並在明年拓展至其他市場。根據外媒報導，支援廣告的訂閱方案將以每小時或者低於 1 小時內的電影或節目中播放 4 分鐘的廣告，

【著數優惠】麥當勞聯同MIRROR三子大派優惠 教主Anson Lo第二周登場 全新3款「世一貼紙」推出【下一頁】

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

據悉，Disney+ 廣告方面採取謹慎態度來，以防止迪士尼的美好形象遭到破壞，因此目前支援廣告的訂閱方案並不接受成人主題，任何與酒精以及與政治相關的廣告。同時， Disney+ 也不會接受來自競爭對手的廣告投放。如果以兒童使用者的身分觀看 Disney+，迪士尼則規劃從所有節目中移除廣告。知情人士向 Variety 透露，即使用戶沒有增設兒童使用者的身分，迪士尼也會針對學齡前觀眾的節目移除廣告。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

目前Disney+ 的競爭對手，Peacock的方案是每小時播放的廣告不超過 5 分鐘，而華納傳媒擁有的 HBO Max 每小時則播放 4 分鐘廣告。

【有相睇】兩房價賣三房樓 馬鞍山居屋自由市場價538萬易手 低市價一成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱