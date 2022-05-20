  • 27°C
香港時間 : 2022520日 (五) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串流平台】 Disney+ 廣告方案年底上線 預計每小時投放4分鐘廣告

理財智慧 19:14 2022/05/20

分享：

分享：

Disney+ 近日確定要在年底推出支援廣告、價格更低的訂閱方案，預計年底前先於美國當地率先推出，並在明年拓展至其他市場。根據外媒報導，支援廣告的訂閱方案將以每小時或者低於 1 小時內的電影或節目中播放 4 分鐘的廣告，

【著數優惠】麥當勞聯同MIRROR三子大派優惠 教主Anson Lo第二周登場 全新3款「世一貼紙」推出【下一頁

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

據悉，Disney+ 廣告方面採取謹慎態度來，以防止迪士尼的美好形象遭到破壞，因此目前支援廣告的訂閱方案並不接受成人主題，任何與酒精以及與政治相關的廣告。同時， Disney+ 也不會接受來自競爭對手的廣告投放。如果以兒童使用者的身分觀看 Disney+，迪士尼則規劃從所有節目中移除廣告。知情人士向 Variety 透露，即使用戶沒有增設兒童使用者的身分，迪士尼也會針對學齡前觀眾的節目移除廣告。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

目前Disney+ 的競爭對手，Peacock的方案是每小時播放的廣告不超過 5 分鐘，而華納傳媒擁有的 HBO Max 每小時則播放 4 分鐘廣告。

【有相睇】兩房價賣三房樓　馬鞍山居屋自由市場價538萬易手　低市價一成【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
廣告 串流 Disney

上一篇文章

【Tesla】特斯拉自動駕駛再釀致命交通意外 美國公路交通安全局介入調查

下一篇文章

利嘉閣透過新世界「愛互送」平台捐10萬元 購食糧贈銀杏館及靈實協會 基層人士將受惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【綠色債券2022】綠債首日掛牌表現令人失望 全日收報99.7元 每手蝕30元
【綠色債券2022】綠債首日掛牌表現令人失望 全日收報99.7元 每手蝕30元
滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股
滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款