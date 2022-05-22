【裸買商機】Slowood疫市堅持擴充穩營運　看好疫後生意升3成（有片）

▲ 為了應對市民在疫情下擔心裸買模式有衛生風險，Slowood將會試行新方案。（湯致遠攝）

消費者的環保意識愈來愈強，各區亦有提倡「裸買」概念（即避免不必要包裝的購物模式）的店舖進駐。本地品牌Slowood由2018年設立首間分店後，疫下一直擴充，現時已有4間分店，進駐中環街市、沙田區商場等。品牌創辦人之一的陳凱萍（Jeff）坦言，這段時間並不容易，但為了維持營運，他亦決定擴大規模。

【餐飲業回暖】小型宴會復辦刺激酒樓生意升7成 晚市延長燒肉店預約排至下月中

除了生意額下跌，推廣裸買概念的Slowood亦要面對物流混亂、市民對裸買的衛生問題存疑等挑戰。 Jeff透露，以往安排船運大概是2個月，現時很難預計，曾出現物流時間長達9個月。對於主打有機、無添加產品的Slowood而言，難避免有些貨品因船期過長，影響品質而需要報銷。現時品牌有些產品亦需要改經空運到港，並加大本地貨品的採購比例。同時亦要試行新模式，除了建議消費者自備容器，Jeff亦打算試行「按樽」模式。

經過這幾年發展，Slowood現時每月營業額達數百萬，惟暫時無意再開新店，Jeff希望可以先做好內部營運，又認為品牌不用發展在進駐多區。「每區有自己的特色，可能有其他小店比我們更了解該區的消費者。」相反，留意到愈來愈多企業注重環保理念，Slowood未來亦希望將焦點放在B2B模式，包括為寫字樓的茶水間，提供環保產品，包括零食等。

【疫後新常態】研究：近半港人接受無人便利店 疫下光顧實體店意欲跌14%

【潮流商機】二手時裝市場4年內將急增127% 美國增速領全球

記者：葉泳珊