利嘉閣透過新世界「愛互送」平台捐10萬元 購食糧贈銀杏館及靈實協會 基層人士將受惠

第5波疫情雖有所放緩，但社會上仍有不少基層人士陷於經濟困局。利 嘉 閣 地 產 轄 下 的 利 嘉 閣 慈 善 基 金 本 著與 香 港 人 同 舟 共 濟 的 互 助 精神， 向 新 世 界 發 展 創 立 的 全 港 首 個 大 型 捐贈平台「ShareforGood愛互送」，捐出10萬元，購買大量基層所需食糧，並由平台配對捐贈予非牟利機構銀杏館及基督教靈實協會。

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利嘉閣地產總裁廖偉強表示，疫情下本港各行各業均大受打擊，沉重的日常生活及防疫開支對一班低收入市民和弱勢社群來說，可謂百上加斤。是次得知銀杏館及基督教靈實協會現需要大量食糧分發予有需要人士，遂撥款合共10萬元，透過「ShareforGood愛互送」平台以嶄新概念進行慈善捐款配對，希望切實幫到一眾有需要的弱勢社群外，亦望減輕基層面臨的生活壓力，進一步實踐利嘉閣地產持守「取諸社會，用諸社會」的公司理念。

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廖氏強調，隨着疫情放緩，政府會繼續分階段放寬社交距離措施，期望各行各業能重現活力，為本港的經濟及民生帶來曙光。

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「Share for Good愛互送」由新世界發展創立，是香港首個大型捐贈配對平台，在第五波疫情期間，聯繫有心捐贈及有需要的人士，機構或個人均可通過該平台直接捐贈物資，包括防疫及檢測用品、超市現金券、學習支援用品等，一同將愛互送。

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記者：陳詠妍