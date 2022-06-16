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【利財筆記】林本利：五窮六絕 買股收息

名人薈萃 17:53 2022/06/16

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每年4月，筆者會建議學生趁股市回升，減持手上股票套現，預留多些資金等「五窮六絕」月買股收息，期望七月或下半年股市回升，可以「財息兼收」。

今年3月15日恒指跌至18235點，筆者增持港股一成多至滿倉。之後恒指大幅反彈，回升4,000多點，4月4日高見22523點，筆者把早前低價購入的股份差不多全數沽出，預留資金，靜待恒指跌穿20000點再入市，買股收息。

過去多年，筆者在每年4月會整理恒指成份股的基本資料，供學生參考，在「五窮六絕」月買股收息。近年恒指成份股表現差劣，早已呼籲學生放棄追蹤恒指的ETF，今年亦不再整理恒指成份股的基本資料。

選股遠勝恒指

去年12月，個人揀選50隻港股和內地股，當中43隻屬個別股份，7隻屬ETF，看看今年可以跑贏恒指多少。截至今年4月底，恒指較去年底下挫9.9%，個人揀選的43隻個別股份股價平均下挫4%至5%(未計收息)，表現遠勝恒指及ETF（見後頁附表）。至於筆者個人持倉，因可以高沽再低吸，加上收息，至4月底已跑贏恒指約10%。

以下為50隻港股和內地股的基本資料，供讀者參考，在「五窮六絕」月買股收息。

  • 入市/換馬五大指標：
  • 1.市盈率（PE）：可參考往績PE及預期PE；以及真PE，即不計算特殊利潤和資產公允值增減。
  • 2.股息率：留意一年派多少次息，不少股份5月至7月派息> 5%。
  • 3.市帳率（PB）：綜合企業/地產/內銀/能源股< 1，科技/醫療/零售/汽車股> 1。
  • 4.Beta （股價相對大市的波幅）：公用/防守股/銀行< 1；科技/汽車/券商/醫療股> 1；招行> 1。
  • 5.除淨日：除淨日前購入及持有可獲派息。

本文節錄至761期（2022年5月21日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳

 

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