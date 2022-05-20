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法藉年輕中環上班族　對維港景情有獨鍾　高市價10%租高樂花園

股樓投資 19:02 2022/05/20

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為方便上班，部分人租住港島區樓，所以港島租盤向來有價有市。香港置業譚浩智表示，西營盤高樂花園3座低層A室單位，實用面積340平方呎，兩房間隔，向北，享開揚維港海景，月租原叫價1.85萬元，約一個月後獲外區客接洽，終以1.75萬元獲承租，實用呎租約51.5元，高市價一成。 

據了解，新租客為法藉年輕中環上班族，心儀屋苑享地理優勢，往返中環上班非常方便，而且單位裝修企理乾淨，景觀開揚，而新租客對維港景觀情有獨鍾，故睇樓一次後火速承租上述單位。 

資料顯示，原業主於2016年7月以約504萬元購入上述單位，以17,500萬元計，現享約4.2厘租金回報。

【多圖】白石角Silicon Hill示範單位曝光 新地︰最快下周開價 月底賣樓【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 私人屋苑 高樂花園 香港置業 西營盤

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