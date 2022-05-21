FDA拒禁快餐常見塑化劑 環保組織轟決定魯莽

美國去年有研究發現，由於快餐包裝及餐具上含有鄰苯二甲酸酯成份，導致大部分快餐食品都含有塑化劑。美國食品及藥物管理局（FDA）周四（19日）宣布，不會全面禁止鄰苯二甲酸酯等化學物質。FDA決定引來科學家及環保團體不滿，批評FDA決定魯莽。

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名為鄰苯二甲酸酯（Phthalates）的化學物質是食品包裝中常見的增塑劑（亦稱塑化劑）。FDA收到3份請願書，指目前已知塑化劑會影響人體內分泌系統，且和嬰兒出生缺陷、不孕、學習障礙及神經系統疾病有關聯。科學家亦發現，由於邊緣化群體通常食得更多快餐，會受到塑化劑的影響更大。

FDA周四宣布，同意由塑膠工業組織Flexible Vinyl Alliance於2018年7月提交的請願，禁止在接觸到食品的物品中使用23種鄰苯二甲酸酯化合物，但承認製造商已放棄使用部分特定化合物。

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美國自然資源保護委員會（NRDC） 、地球正義（Earthjustice） 及環境保衛基金會（Environmental Defense Fund）亦提交另一份聯署請願書，要求FDA除了禁止使用上述請願書涉及的23種化合物外，應再禁用另外5種。

惟FDA拒絕上述請求，繼續允許在接觸到食品的物品中使用其他9種類似的鄰苯二甲酸酯化合物。FDA指，請願書未有證明要求禁止使用的化合物種類，應用在食品添加中會構成安全風險。最後一份請願書同樣由環保團體提交，亦遭FDA拒絕請求。

FDA決定隨即引來科學家及環保團體不滿，美國喬治華盛頓大學梅肯研究所（Milken Institute）公共衛生學院副教授Ami Zota指，鄰苯二甲酸酯能從物件中滲出並污染食品，最終影響人類健康，及帶來嚴重且不可逆轉的影響。

地球正義律師Katherine O’Brien發表聲明指，美國逾10年前已確定鄰苯二甲酸酯應用在兒童玩具中過於危險，FDA卻繼續放任鄰苯二甲酸酯污染食品及飲品。她批評FDA決定魯莽，會令另一代兒童生命受損害，同時加劇不平等。

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責任編輯：李俊儀