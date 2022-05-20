倫敦某十字路口設鏡頭捉違例車 3年收1.5億罰款

英國倫敦限制車輛進出倫敦銀行交匯處的十字路口，僅允許巴士及單車在工作日特定時間穿過，並設置監視鏡頭捕捉違例車輛。十字路口監視鏡頭3年内，已為政府帶來1,520萬英鎊（約1.5億港元）的罰款收入。

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倫敦自2017年起，除了行人外只允許巴士及踩單車人士，在工作日朝7晚7的時段穿過倫敦銀行交匯處（Bank Junction）十字路口。

違例司機會被處以130英鎊（約1,470港元）罰款。如果違例司機14日内交罰款，罰款數字則為65英鎊（約637港元）。

根據管理機構倫敦市法團 （City of London Corporation）的數據，這個監視鏡頭在截至2021年的3年内，合共為政府帶來1,520萬英鎊的罰款。

司機已經採取措施應對，因此這個十字路口的相關罰款自2020年起已經大幅減少近半。不過這個十字路口的相關罰款，大約佔倫敦金融城地區徵收的同類罰款4成，也成為了倫敦地區開出最多罰款的一個交通熱點。

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倫敦金融城的代表指出這項措施的目的是籌集資金，強調市部門如果獲得盈餘，也會限制罰款收入只可用於交通相關活動，例如重鋪路面。

據悉，這類十字路口禁令已經成為部分地區的主要收入來源，紐咸區（Newham）去年藉此賺取1,180萬英鎊（約1.15億港元）。

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責任編輯：鄭錦玲