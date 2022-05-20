  • 28°C
香港時間 : 2022520日 (五) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

倫敦某十字路口設鏡頭捉違例車 3年收1.5億罰款

環球社會熱點 18:11 2022/05/20

分享：

分享：

英國倫敦限制車輛進出倫敦銀行交匯處的十字路口，僅允許巴士及單車在工作日特定時間穿過，並設置監視鏡頭捕捉違例車輛。十字路口監視鏡頭3年内，已為政府帶來1,520萬英鎊（約1.5億港元）的罰款收入。

英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對 【下一頁】

倫敦自2017年起，除了行人外只允許巴士及踩單車人士，在工作日朝7晚7的時段穿過倫敦銀行交匯處（Bank Junction）十字路口。

違例司機會被處以130英鎊（約1,470港元）罰款。如果違例司機14日内交罰款，罰款數字則為65英鎊（約637港元）。

根據管理機構倫敦市法團 （City of London Corporation）的數據，這個監視鏡頭在截至2021年的3年内，合共為政府帶來1,520萬英鎊的罰款。

司機已經採取措施應對，因此這個十字路口的相關罰款自2020年起已經大幅減少近半。不過這個十字路口的相關罰款，大約佔倫敦金融城地區徵收的同類罰款4成，也成為了倫敦地區開出最多罰款的一個交通熱點。

英國警方結束首相府派對門調查 共發126張告票 【下一頁】

倫敦金融城的代表指出這項措施的目的是籌集資金，強調市部門如果獲得盈餘，也會限制罰款收入只可用於交通相關活動，例如重鋪路面。

據悉，這類十字路口禁令已經成為部分地區的主要收入來源，紐咸區（Newham）去年藉此賺取1,180萬英鎊（約1.15億港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對
今日
英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對
美國擬立法打擊汽油抬價行為 成功過眾議院
今日
美國擬立法打擊汽油抬價行為 成功過眾議院
【澳洲大選】聚焦生活成本危機 民調指在野工黨領先
今日
【澳洲大選】聚焦生活成本危機 民調指在野工黨領先
【烏克蘭戰爭】俄稱再多771名鋼鐵廠烏軍投降 累計逾1700人
今日
【烏克蘭戰爭】俄稱再多771名鋼鐵廠烏軍投降 累計逾1700人
拜登訪問亞洲有何重點？美國欲鞏固與日韓關係
今日
拜登訪問亞洲有何重點？美國欲鞏固與日韓關係

你可能感興趣

英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對
今日 16:54
英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對
美國擬立法打擊汽油抬價行為 成功過眾議院
今日 15:36
美國擬立法打擊汽油抬價行為 成功過眾議院
【澳洲大選】聚焦生活成本危機 民調指在野工黨領先
今日 14:47
【澳洲大選】聚焦生活成本危機 民調指在野工黨領先
政治 經濟 司機 巴士 英國 倫敦 交通 銀行

下一篇文章

新加坡採臉部識別技術 旅客最快今年免護照出境
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐
馬斯克遭空姐指控性騷擾 露體兼要求做色情按摩
馬斯克遭空姐指控性騷擾 露體兼要求做色情按摩
【烏克蘭戰爭】俄指再多771烏軍投降 西部設立新基地應對北約擴張（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄指再多771烏軍投降 西部設立新基地應對北約擴張（不斷更新）
歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案
歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關
【烏克蘭戰爭】傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款