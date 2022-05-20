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【都市診療室】治大腸癌宜多管齊下 二、三綫藥物也可成後盾 靠組合治療戰勝癌魔

名人薈萃 16:30 2022/05/20

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治療大腸癌的藥物，在過去20年有着前所未有的發展，以往我們只能依賴化療藥物孤身作戰，更因其副作用的負面形象而為患者詬病。如今，這場戰役不再只用1種武器，這些年標靶藥物發展成熟，第二、第三綫的口服化療藥物相繼面世，以化療為骨幹的組合治療，不僅延長患者的存活期，更重要的是在治療過程中，維持着生活質素，即使身體在打仗，也不會因此加重身心負擔。

張太太在58歲時確診第四期大腸癌，縱然治療路途滿荊棘，但她時刻也抓緊治療機會，絕不言棄。病情初期，癌細胞出現擴散，幸而仍能透過手術切除大部分腫瘤，只要手術後接受輔助化療便可，病情也因此平穩了2年。可是，癌細胞又再死灰復燃。

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主診醫生評估過她的身體狀況，處方了第二綫化療藥物，以及抗血管增生藥物作組合治療，再次令病情受控。這段期間，張太太的生活猶如回到病發前，能夠到國外旅行，做自己喜歡做的事，更讓她安然度過60歲大壽。跨過重重難關，以為可以過好日子，怎知癌細胞卻又來襲！這時張太太使用第三綫化療藥物TAS-102配合標靶藥物，用藥後癌指數一直回落，她再次戰勝了癌魔。

藥物發展的成熟，對大腸癌患者來說是一大鼓舞。要知道，大約兩成至兩成半大腸癌個案確診時為擴散性，意指癌細胞已侵蝕至腸道外，走到肝臟、淋巴，以及腹腔位置。這個階段的病情是無法根治，以往只能夠單靠化療藥物抵擋癌細胞的攻擊。幸而，如今有不同機制的多綫藥物，即使患者在一綫治療出現抗藥性，仍有後繼藥物補給，而且更多是口服形式，副作用也較少，使患者的生活質素不被治療影響。

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其中一個突破，是基因檢測技術的進步，能讓我們在腫瘤中找出基因突變，配對相應的標靶藥物治療。舉例說，抗EGFR表皮增生抑制劑，能夠針對腫瘤表皮上的抗原抗體，抑制腫瘤生長。

另一種血管增生抑制劑，則可以阻止血液流至腫瘤，達至縮小腫瘤作用，惟前提是患者帶有RAS基因突變才能使用。有研究指，標靶藥物配合作為骨幹的化療藥物一併使用，治療效果更顯著。

藥物的進步，使大腸癌的治療不再受局限，即使一綫治療失效，第二、第三綫藥物也能作為後盾，延長大腸癌患者的存活期。不過，即使有好的治療方案，患者的心態同樣重要，如果抱着放棄的態度，對病情並沒有任何積極作用，反而保持健康心境，在身體狀況許可下適量運動，難關終必能跨過。

撰文：蔡浩強醫生

臨床腫瘤科專科醫生

＊以上內容輯錄自第759期《iMoney》Focus。 

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責任編輯：龍紀瑩

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