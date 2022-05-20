【帶你睇盤】極高層無遮擋大海景　全屋冷氣、裝修經大翻新　兩房自住投資之選

1. 藍澄灣自設會所， 讓屋苑住客及酒店住客共用，提供200米戶外游泳池、按摩浴池、緩步徑及兒童遊樂場等設施，並有空中花園，供住客休憩消閒之用。屋苑地下有商場，內有多間食肆、超市、便利店及零售商舖，滿足居民日常生活所需。

2. 設有多條小巴路線，往返葵芳站及青衣站，而附近美景花園亦有巴士及小巴路線，往來美景花園至港鐵葵芳站及荃灣（愉景新城），住戶出入方便。校網方面，分別為葵青區（幼稚園及中學）、66校網（小學）。

3. 高層罕有海景單位，業主近5年全屋大裝修，更換了全屋冷氣機，有匙可以即睇。