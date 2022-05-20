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【帶你睇盤】極高層無遮擋大海景　全屋冷氣、裝修經大翻新　兩房自住投資之選

股樓投資 17:49 2022/05/20

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不少人追求買樓有海景，若單位位處高層夠清靜、景觀開揚無遮擋，就自然更佳。是次介紹的放盤單位位於青衣藍澄灣2座極高層A室，單位視野極佳，望大海景，而且屋苑自設會所，亦鄰近商場、車站，生活配套一應俱全。單位實用面積451平方呎，屬兩房間隔，向東南，叫價730萬元，全屋冷氣已更換，並經過大裝修，室內保養新淨，無論是上車客、小家庭自住，抑或投資升值力，皆是不錯選擇。

放盤單位圖片

    點擊圖片放大
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放盤單位 藍澄灣 2座極高層A室
實用面積 451平方呎
間隔 兩房
叫價 730萬元
賣點

1. 藍澄灣自設會所， 讓屋苑住客及酒店住客共用，提供200米戶外游泳池、按摩浴池、緩步徑及兒童遊樂場等設施，並有空中花園，供住客休憩消閒之用。屋苑地下有商場，內有多間食肆、超市、便利店及零售商舖，滿足居民日常生活所需。

2. 設有多條小巴路線，往返葵芳站及青衣站，而附近美景花園亦有巴士及小巴路線，往來美景花園至港鐵葵芳站及荃灣（愉景新城），住戶出入方便。校網方面，分別為葵青區（幼稚園及中學）、66校網（小學）。

3. 高層罕有海景單位，業主近5年全屋大裝修，更換了全屋冷氣機，有匙可以即睇。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3sOMDHj

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 謝昕蕎

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