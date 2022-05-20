  • 28°C
香港時間 : 2022520日 (五) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡採臉部識別技術 旅客最快今年免護照出境

環球社會熱點 18:00 2022/05/20

分享：

分享：

全球爆發新冠肺炎疫情，各國採取措施減少民眾出遊感染風險。新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢周二（17日）表示，當局計劃在新加坡樟宜機場採用新生物識別技術。旅客無需出示護照等文件，只需以虹膜及臉部識別即可辦理離境手續。

新加坡物業外國買家人數增加 豪宅銷量上升 【下一頁】

新加坡移民與關卡局（ICA）月初曾表示，首次入境時登記了臉部及虹膜生物識別技術的外國旅客，今年下半年起可使用自助出入境檢查，符合ICA於2023年起開展自助化進出新加坡的目標。

ICA亦透露，未來使用樟宜機場外遊的新加坡居民，同樣只需以虹膜及臉部識別即可辦理出入境手續。

張志賢周二指，打算在樟宜機場採用新生物識別技術，離境旅客只要在各個離境點使用生物識別信息即可進行驗證，無需出示護照或登機證。這項亦是新冠疫情後採取的新安全健康飛行措施之一。

新加坡首現Omicron亞變種BA.4及BA.5社區個案 【下一頁】

張志賢表示，新生物識別技術與航空系統相互關聯，航空業必須加強網絡安全保障乘客預訂資料，並確保系統具彈性。張志賢續指，另一優先事項是航空安全，由於新冠疫情使飛機維修次數大減，亦要確保機師及航空交通管制員能力。

新加坡上月發表首個國家航空安全計劃，列出當地航空業在未來3年需採取的行動。

張志賢稱，新加坡已著手開發新一代空中導航系統，提高飛行路徑的準繩度、改良路線及飛行高度等，預料在2030年之前投入使用。他呼籲航空業與能源部門密切合作，開發及推廣最可行技術，減排及使用綠色燃料。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【北韓疫情】累計200萬人發燒 金正恩或未打疫苗
今日
【北韓疫情】累計200萬人發燒 金正恩或未打疫苗
英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對
今日
英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對
【尊尼狄普誹謗案】美女律師尖銳質問 逼Amber Heard埋牆
今日
【尊尼狄普誹謗案】美女律師尖銳質問 逼Amber Heard埋牆
美國擬立法打擊汽油抬價行為 成功過眾議院
今日
美國擬立法打擊汽油抬價行為 成功過眾議院
【澳洲大選】聚焦生活成本危機 民調指在野工黨領先
今日
【澳洲大選】聚焦生活成本危機 民調指在野工黨領先

你可能感興趣

【北韓疫情】累計200萬人發燒 金正恩或未打疫苗
今日 14:48
【北韓疫情】累計200萬人發燒 金正恩或未打疫苗
英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對
今日 16:54
英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對
【尊尼狄普誹謗案】美女律師尖銳質問 逼Amber Heard埋牆
今日 17:30
【尊尼狄普誹謗案】美女律師尖銳質問 逼Amber Heard埋牆
網絡熱話 旅遊資訊 出入境資訊 新加坡 樟宜 出入境管制 航空 機場

上一篇文章

倫敦某十字路口設鏡頭捉違例車 3年收1.5億罰款

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄指再多771烏軍投降 西部設立新基地應對北約擴張（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐
馬斯克遭空姐指控性騷擾 露體兼要求做色情按摩
馬斯克遭空姐指控性騷擾 露體兼要求做色情按摩
【烏克蘭戰爭】俄指再多771烏軍投降 西部設立新基地應對北約擴張（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄指再多771烏軍投降 西部設立新基地應對北約擴張（不斷更新）
歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案
歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關
【烏克蘭戰爭】傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款