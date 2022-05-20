新加坡採臉部識別技術 旅客最快今年免護照出境

全球爆發新冠肺炎疫情，各國採取措施減少民眾出遊感染風險。新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢周二（17日）表示，當局計劃在新加坡樟宜機場採用新生物識別技術。旅客無需出示護照等文件，只需以虹膜及臉部識別即可辦理離境手續。

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新加坡移民與關卡局（ICA）月初曾表示，首次入境時登記了臉部及虹膜生物識別技術的外國旅客，今年下半年起可使用自助出入境檢查，符合ICA於2023年起開展自助化進出新加坡的目標。

ICA亦透露，未來使用樟宜機場外遊的新加坡居民，同樣只需以虹膜及臉部識別即可辦理出入境手續。

張志賢周二指，打算在樟宜機場採用新生物識別技術，離境旅客只要在各個離境點使用生物識別信息即可進行驗證，無需出示護照或登機證。這項亦是新冠疫情後採取的新安全健康飛行措施之一。

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張志賢表示，新生物識別技術與航空系統相互關聯，航空業必須加強網絡安全保障乘客預訂資料，並確保系統具彈性。張志賢續指，另一優先事項是航空安全，由於新冠疫情使飛機維修次數大減，亦要確保機師及航空交通管制員能力。

新加坡上月發表首個國家航空安全計劃，列出當地航空業在未來3年需採取的行動。

張志賢稱，新加坡已著手開發新一代空中導航系統，提高飛行路徑的準繩度、改良路線及飛行高度等，預料在2030年之前投入使用。他呼籲航空業與能源部門密切合作，開發及推廣最可行技術，減排及使用綠色燃料。

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責任編輯：郭麗明