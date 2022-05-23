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【恒指季檢】藍籌新貴全逆市彈高、中國宏橋東方海外升逾5%　瑞聲落魄挫5%

股市 10:47 2022/05/23

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中芯、東方海外、中升、中國宏橋成藍籌新貴　剔走瑞聲

恒指季檢出爐！恒生指數公司宣布，將東方海外 （00316） ，中升 （00881） 、中芯 （00981） 及中國宏橋 （01378） 納入恒生指數成份股，剔走瑞聲科技 （02018） ，恒指成份股數目由66隻增至69隻。所有指數變動將於6月13日生效。

中國宏橋現升5.7%，東方海外走高升6.7%，中升升約0.8%，中芯升2%，而瑞聲則開市跌1.9%後走低，現跌5.3%，報16.58元。

【藍籌新貴】東方海外乘浪而起　1年市值由300億直衝1600億

假設恒生指數於5月18日調整，4隻藍籌新貴中，以中芯的權重最高，為0.6%，東方海外、中升及中國宏橋依次為0.27%、0.26%及0.18%。值得留意是，滙豐 （00005） 及騰訊 （00700） 的權重會由7.9%及7.49%上調至8%上限，美團 （03690） 的權重也會上調至6.71%。而友邦 （01299） 的權重會由8.27%下調至7.96%，阿里巴巴 （09988） 的權重則由6.84%下調至6.48%。

中金此前預測8隻潛在藍籌，是否成功估中？看【下一頁】

國指方面，加入聯想集團 （00992） ，剔走翰森製藥 （03692） ，成份股數目維持50隻。

恒生科技指數方面，加入蔚來 （09866） ，剔走ASM太平洋 （00522） ，成份股數目維持30隻。

另外，蔚來納入恒生綜合指數，成份股數目由516隻增加至517隻。

【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？（附time code）

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港股 蔚來－SW（09866） 阿里巴巴－SW（09988） 東方海外（00316） 瑞聲科技（02018） 滙豐控股（00005） 聯想集團（00992） ASM太平洋（00522） 恒生科技指數 恒生中國企業指數

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