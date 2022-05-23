【恒指季檢】藍籌新貴全彈高、中國宏橋開市升逾5%　瑞聲落魄跌近2%

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【地產股】嘉里建設彈2% 以46.2億元出售柴灣、沙田貨倉予華潤物流 料6月底前完成交易
恒指季檢出爐！恒生指數公司宣布，將東方海外 （00316） ，中升 （00881） 、中芯 （00981） 及中國宏橋 （01378） 納入恒生指數成份股，剔走瑞聲科技 （02018） ，恒指成份股數目由66隻增至69隻。所有指數變動將於6月13日生效。
中國宏橋高開5.7%，報9.67元，東方海外升3.5%，中升升1.9%，中芯升1.2%，而瑞聲則跌1.9%。
【藍籌新貴】東方海外乘浪而起 1年市值由300億直衝1600億
假設恒生指數於5月18日調整，4隻藍籌新貴中，以中芯的權重最高，為0.6%，東方海外、中升及中國宏橋依次為0.27%、0.26%及0.18%。值得留意是，滙豐 （00005） 及騰訊 （00700） 的權重會由7.9%及7.49%上調至8%上限，美團 （03690） 的權重也會上調至6.71%。而友邦 （01299） 的權重會由8.27%下調至7.96%，阿里巴巴 （09988） 的權重則由6.84%下調至6.48%。
中金此前預測8隻潛在藍籌，是否成功估中？看【下一頁】
國指方面，加入聯想集團 （00992） ，剔走翰森製藥 （03692） ，成份股數目維持50隻。
恒生科技指數方面，加入蔚來 （09866） ，剔走ASM太平洋 （00522） ，成份股數目維持30隻。
另外，蔚來納入恒生綜合指數，成份股數目由516隻增加至517隻。
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